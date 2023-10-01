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Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам
Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам
В Судаке по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Возбуждено уголовное дело, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T14:33
2023-10-01T14:33
2023-10-01T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Судаке по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Возбуждено уголовное дело, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Накануне в Ялте в подвале гостевого дома поселка "Восход" были обнаружены тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти. Там же следователи-криминалисты наши орудие убийства.В МВД по республике уточнили, что подозреваемый собирался покинуть пределы полуострова. Сотрудникам полиции он пояснил, что мотивом нападения на супружескую пару стал бытовой конфликт.Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Следствие готовится предъявить мужчине обвинение в совершении двойного убийства и выйти в суд с ходатайством о заключении его под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражиДесять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смертиСтроитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
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происшествия, ялта, судак, крымский следком, закон и право, новости крыма, крым
Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам
В Судаке задержали подозреваемого в двойном убийстве
14:33 01.10.2023 (обновлено: 15:03 01.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Судаке по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Возбуждено уголовное дело, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
Накануне в Ялте в подвале гостевого дома поселка "Восход" были обнаружены тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти. Там же следователи-криминалисты наши орудие убийства.
"Сегодня ночью по горячим следам при попытке скрыться от правоохранительных органов по подозрению в данном преступлении в Судаке был задержан житель Ялты - разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, которым владели супруги. Установлено, что утром 29 сентября работник нанес битой многочисленные удары по голове женщине и мужчине, после чего переместил их тела в подвал", - привели детали происшествия в СК.
В МВД по республике уточнили, что подозреваемый собирался покинуть пределы полуострова. Сотрудникам полиции он пояснил, что мотивом нападения на супружескую пару стал бытовой конфликт.
Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Следствие готовится предъявить мужчине обвинение в совершении двойного убийства и выйти в суд с ходатайством о заключении его под стражу.
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