https://crimea.ria.ru/20231001/dvoynoe-ubiystvo-v-yalte-podozrevaemogo-zaderzhali-po-goryachim-sledam-1131780025.html

Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам

Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам

В Судаке по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Возбуждено уголовное дело, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T14:33

2023-10-01T14:33

2023-10-01T15:03

происшествия

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Судаке по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Возбуждено уголовное дело, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Накануне в Ялте в подвале гостевого дома поселка "Восход" были обнаружены тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти. Там же следователи-криминалисты наши орудие убийства.В МВД по республике уточнили, что подозреваемый собирался покинуть пределы полуострова. Сотрудникам полиции он пояснил, что мотивом нападения на супружескую пару стал бытовой конфликт.Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Следствие готовится предъявить мужчине обвинение в совершении двойного убийства и выйти в суд с ходатайством о заключении его под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражиДесять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смертиСтроитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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