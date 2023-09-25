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Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T19:38
2023-09-25T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним психологический контакт, что он десять лет назад забил своего отца до смерти. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В течение десяти лет данное преступление оставалось нераскрытым. Но расследование было возобновлено, улики вновь изучены, круг лиц, интересующих следствие, допрошен.Как уточнили в Следкоме, удалось наладить "психологический контакт" с сыном погибшего мужчины. Когда подозреваемому предъявили весь комплекс доказательств, он в деталях рассказал, что случилось в тот трагический вечер, дал признательные показания в совершении преступления против отца и полностью признал свою вину.Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство материТрое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человекаСевастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
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4.7
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джанкой, крымский следком, новости крыма, крым, общество, закон и право
Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти

СК: жителю Джанкоя предъявили обвинение в убийстве отца десять лет спустя

19:38 25.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним психологический контакт, что он десять лет назад забил своего отца до смерти. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
"Установлено, что ночью 24 июля 2013 года на территории двора частного дома в поселке Вольное мужчина во время ссоры избил своего 59-летнего отца, причинив ему многочисленные травмы. Спустя сутки пострадавший скончался, а сын на тот момент выдвинул правоохранительным органам версию о нападении на родственника неизвестных лиц на одной из улиц поселка", - рассказали в ведомстве.
В течение десяти лет данное преступление оставалось нераскрытым. Но расследование было возобновлено, улики вновь изучены, круг лиц, интересующих следствие, допрошен.
Как уточнили в Следкоме, удалось наладить "психологический контакт" с сыном погибшего мужчины. Когда подозреваемому предъявили весь комплекс доказательств, он в деталях рассказал, что случилось в тот трагический вечер, дал признательные показания в совершении преступления против отца и полностью признал свою вину.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности.
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