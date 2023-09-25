https://crimea.ria.ru/20230925/desyat-let-spustya-krymchanin-priznalsya-chto-zabil-ottsa-do-smerti-1131655163.html
Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T19:38
2023-09-25T19:38
2023-09-25T19:38
джанкой
крымский следком
новости крыма
крым
общество
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde249046228faa2d974650eb3db79dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним психологический контакт, что он десять лет назад забил своего отца до смерти. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В течение десяти лет данное преступление оставалось нераскрытым. Но расследование было возобновлено, улики вновь изучены, круг лиц, интересующих следствие, допрошен.Как уточнили в Следкоме, удалось наладить "психологический контакт" с сыном погибшего мужчины. Когда подозреваемому предъявили весь комплекс доказательств, он в деталях рассказал, что случилось в тот трагический вечер, дал признательные показания в совершении преступления против отца и полностью признал свою вину.Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство материТрое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человекаСевастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
джанкой
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e000baaa9d23c06bfe96120999ea443b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, крымский следком, новости крыма, крым, общество, закон и право
Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
СК: жителю Джанкоя предъявили обвинение в убийстве отца десять лет спустя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним психологический контакт, что он десять лет назад забил своего отца до смерти. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
"Установлено, что ночью 24 июля 2013 года на территории двора частного дома в поселке Вольное мужчина во время ссоры избил своего 59-летнего отца, причинив ему многочисленные травмы. Спустя сутки пострадавший скончался, а сын на тот момент выдвинул правоохранительным органам версию о нападении на родственника неизвестных лиц на одной из улиц поселка", - рассказали в ведомстве.
В течение десяти лет данное преступление оставалось нераскрытым. Но расследование было возобновлено, улики вновь изучены, круг лиц, интересующих следствие, допрошен.
Как уточнили в Следкоме, удалось наладить "психологический контакт" с сыном погибшего мужчины. Когда подозреваемому предъявили весь комплекс доказательств, он в деталях рассказал, что случилось в тот трагический вечер, дал признательные показания в совершении преступления против отца и полностью признал свою вину.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали
бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности.
Читайте также на РИА Новости Крым: