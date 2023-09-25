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Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти

Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти

Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T19:38

2023-09-25T19:38

2023-09-25T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Жителю Джанкоя предъявлено обвинение в причинении смертельных травм родителю в 2013 году. Мужчина сам признался следователю, которому удалось наладить с ним психологический контакт, что он десять лет назад забил своего отца до смерти. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В течение десяти лет данное преступление оставалось нераскрытым. Но расследование было возобновлено, улики вновь изучены, круг лиц, интересующих следствие, допрошен.Как уточнили в Следкоме, удалось наладить "психологический контакт" с сыном погибшего мужчины. Когда подозреваемому предъявили весь комплекс доказательств, он в деталях рассказал, что случилось в тот трагический вечер, дал признательные показания в совершении преступления против отца и полностью признал свою вину.Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство материТрое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человекаСевастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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