https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html

Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем

Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем

Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T13:24

2023-06-27T13:24

2023-06-27T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина скрывался от правосудия.Спустя 24 года крымские правоохранители задержали 41-летнего мужчину в Московской области, где он все это время выдавал себя за другого человека, пользуясь незаконно приобретенными внутренним и заграничным паспортами гражданина РФ 1980-го года рождения.Как уточнили в пресс-службе крымского главка СК, убийство, после которого подозреваемый бежал, произошло 5 марта 1999 года. Первокурсники школы милиции, отдыхавшие в симферопольском кафе "Космос" по улице Гагарина, решили поздравить с наступающим Международным женским днем девушек из соседней компании.По данным СК, с целью конспирации злоумышленник решил взять фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих. Он вел достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе. Теперь в отношении фигуранта возобновлено уголовное дело."В настоящее время обвиняемый этапирован в Симферополь с целью проведения всех необходимых следственных действий. Следователь работает с очевидцами тех событий, детально устанавливая обстоятельства совершенного преступления", - сказано в сообщении ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленнойВ Крыму раскрыли убийство 23-летней давностиУбил и закопал: в Симферополе раскрыли два убийства прошлых лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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