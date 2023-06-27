https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T13:24
2023-06-27T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина скрывался от правосудия.Спустя 24 года крымские правоохранители задержали 41-летнего мужчину в Московской области, где он все это время выдавал себя за другого человека, пользуясь незаконно приобретенными внутренним и заграничным паспортами гражданина РФ 1980-го года рождения.Как уточнили в пресс-службе крымского главка СК, убийство, после которого подозреваемый бежал, произошло 5 марта 1999 года. Первокурсники школы милиции, отдыхавшие в симферопольском кафе "Космос" по улице Гагарина, решили поздравить с наступающим Международным женским днем девушек из соседней компании.По данным СК, с целью конспирации злоумышленник решил взять фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих. Он вел достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе. Теперь в отношении фигуранта возобновлено уголовное дело."В настоящее время обвиняемый этапирован в Симферополь с целью проведения всех необходимых следственных действий. Следователь работает с очевидцами тех событий, детально устанавливая обстоятельства совершенного преступления", - сказано в сообщении ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленнойВ Крыму раскрыли убийство 23-летней давностиУбил и закопал: в Симферополе раскрыли два убийства прошлых лет
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Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина скрывался от правосудия.
"В марте 1999 года правоохранителями было раскрыто убийство курсанта ведомственного ВУЗа органов внутренних дел. Злоумышленник нанес потерпевшему смертельное проникающее ножевое ранение грудной клетки, а позже скрылся и находился в розыске", - сообщили в полиции.
Спустя 24 года крымские правоохранители задержали 41-летнего мужчину в Московской области, где он все это время выдавал себя за другого человека, пользуясь незаконно приобретенными внутренним и заграничным паспортами гражданина РФ 1980-го года рождения.
Как уточнили в пресс-службе крымского главка СК, убийство, после которого подозреваемый бежал, произошло 5 марта 1999 года. Первокурсники школы милиции, отдыхавшие в симферопольском кафе "Космос" по улице Гагарина, решили поздравить с наступающим Международным женским днем девушек из соседней компании.
"Брату одной из них это не понравилось, завязалась потасовка, в ходе которой 17-летний злоумышленник, являвшийся студентом медицинского вуза, ударил 18-летнего курсанта ножом в область живота. Подозреваемый вернулся домой в Севастополь, переоделся, собрал вещи и скрылся. Пострадавшего юношу доставили в медучреждение, где спустя несколько дней он скончался", - уточнили детали истории в Следкоме.
По данным СК, с целью конспирации злоумышленник решил взять фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих. Он вел достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе. Теперь в отношении фигуранта возобновлено уголовное дело.
"В настоящее время обвиняемый этапирован в Симферополь с целью проведения всех необходимых следственных действий. Следователь работает с очевидцами тех событий, детально устанавливая обстоятельства совершенного преступления", - сказано в сообщении ведомства.
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