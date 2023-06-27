Рейтинг@Mail.ru
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T13:24
2023-06-27T13:24
происшествия
крым
севастополь
мвд по республике крым
крымский следком
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631936_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_b6bac9b8935d54b4ad88b5e54fbecfd0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина скрывался от правосудия.Спустя 24 года крымские правоохранители задержали 41-летнего мужчину в Московской области, где он все это время выдавал себя за другого человека, пользуясь незаконно приобретенными внутренним и заграничным паспортами гражданина РФ 1980-го года рождения.Как уточнили в пресс-службе крымского главка СК, убийство, после которого подозреваемый бежал, произошло 5 марта 1999 года. Первокурсники школы милиции, отдыхавшие в симферопольском кафе "Космос" по улице Гагарина, решили поздравить с наступающим Международным женским днем девушек из соседней компании.По данным СК, с целью конспирации злоумышленник решил взять фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих. Он вел достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе. Теперь в отношении фигуранта возобновлено уголовное дело."В настоящее время обвиняемый этапирован в Симферополь с целью проведения всех необходимых следственных действий. Следователь работает с очевидцами тех событий, детально устанавливая обстоятельства совершенного преступления", - сказано в сообщении ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленнойВ Крыму раскрыли убийство 23-летней давностиУбил и закопал: в Симферополе раскрыли два убийства прошлых лет
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631936_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_78f41dc923203464d13cc4eea45a572b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, севастополь, мвд по республике крым, крымский следком, новости крыма
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности

13:24 27.06.2023
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО "Гознак" в Москве
Сотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего жителя Севастополя по подозрению в убийстве 24-летней давности. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, все эти годы мужчина скрывался от правосудия.
"В марте 1999 года правоохранителями было раскрыто убийство курсанта ведомственного ВУЗа органов внутренних дел. Злоумышленник нанес потерпевшему смертельное проникающее ножевое ранение грудной клетки, а позже скрылся и находился в розыске", - сообщили в полиции.
Спустя 24 года крымские правоохранители задержали 41-летнего мужчину в Московской области, где он все это время выдавал себя за другого человека, пользуясь незаконно приобретенными внутренним и заграничным паспортами гражданина РФ 1980-го года рождения.
Как уточнили в пресс-службе крымского главка СК, убийство, после которого подозреваемый бежал, произошло 5 марта 1999 года. Первокурсники школы милиции, отдыхавшие в симферопольском кафе "Космос" по улице Гагарина, решили поздравить с наступающим Международным женским днем девушек из соседней компании.
"Брату одной из них это не понравилось, завязалась потасовка, в ходе которой 17-летний злоумышленник, являвшийся студентом медицинского вуза, ударил 18-летнего курсанта ножом в область живота. Подозреваемый вернулся домой в Севастополь, переоделся, собрал вещи и скрылся. Пострадавшего юношу доставили в медучреждение, где спустя несколько дней он скончался", - уточнили детали истории в Следкоме.
По данным СК, с целью конспирации злоумышленник решил взять фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих. Он вел достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе. Теперь в отношении фигуранта возобновлено уголовное дело.
"В настоящее время обвиняемый этапирован в Симферополь с целью проведения всех необходимых следственных действий. Следователь работает с очевидцами тех событий, детально устанавливая обстоятельства совершенного преступления", - сказано в сообщении ведомства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной
В Крыму раскрыли убийство 23-летней давности
Убил и закопал: в Симферополе раскрыли два убийства прошлых лет
 
ПроисшествияКрымСевастопольМВД по Республике КрымКрымский СледкомНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях
14:08Золотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован Западом
13:49Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма
13:38В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине
13:28Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну
13:24Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
13:13Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено
12:50Когда возобновят движение поездов в Кировском районе Крыма
12:45РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам
12:26ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу
12:24Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев
12:16Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова
12:06"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил
12:02Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму
11:49Происшествия на железной дороге в Крыму
11:43Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика
11:22В Керчи 15 улиц на день остались без газа
11:06Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ
11:04Лукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовность
10:45Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа
Лента новостейМолния