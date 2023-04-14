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Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека
Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека
В Алуште трое жителей ответят за смертельное избиение человека, присяжные провозгласили обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T14:07
2023-04-14T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Алуште трое жителей ответят за смертельное избиение человека, присяжные провозгласили обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в августе 2021 года в Алуште."Трое обвиняемых, среди которых была женщина, находились на одном из шоссе в Алуште. У них возникла ссора с ее сожителем. В ходе конфликта они поочередно нанесли мужчине удары, после чего скрылись с места происшествия. От полученных травм 44-летний пострадавший скончался в медицинском учреждении", - проинформировали в прокуратуре.На основании обвинительного вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека

Прокуратура Крыма: в Алуште трое жителей ответят за смертельное избиение человека

14:07 14.04.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Алуште трое жителей ответят за смертельное избиение человека, присяжные провозгласили обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Присяжные, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, сочли подсудимых виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенного группой лиц по предварительному сговору", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в августе 2021 года в Алуште.
"Трое обвиняемых, среди которых была женщина, находились на одном из шоссе в Алуште. У них возникла ссора с ее сожителем. В ходе конфликта они поочередно нанесли мужчине удары, после чего скрылись с места происшествия. От полученных травм 44-летний пострадавший скончался в медицинском учреждении", - проинформировали в прокуратуре.
На основании обвинительного вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.
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ПриговорАлуштаПрокуратура Республики КрымКрымПроисшествияНовостиНовости КрымаОбщество
 
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