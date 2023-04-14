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Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека

Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека

В Алуште трое жителей ответят за смертельное избиение человека, присяжные провозгласили обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T14:07

2023-04-14T14:07

2023-04-14T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Алуште трое жителей ответят за смертельное избиение человека, присяжные провозгласили обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в августе 2021 года в Алуште."Трое обвиняемых, среди которых была женщина, находились на одном из шоссе в Алуште. У них возникла ссора с ее сожителем. В ходе конфликта они поочередно нанесли мужчине удары, после чего скрылись с места происшествия. От полученных травм 44-летний пострадавший скончался в медицинском учреждении", - проинформировали в прокуратуре.На основании обвинительного вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, алушта, прокуратура республики крым, крым, происшествия, новости, новости крыма, общество