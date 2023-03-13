Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230313/v-sevastopole-raskryli-ubiystvo-bez-vesti-propavshey-24-letney-devushki-1127506310.html
В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
42-летний житель Севастополя признан виновным в убийстве ранее без вести пропавшей 24-летней девушки и сокрытии ее тела. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T14:49
2023-03-13T14:51
крым
севастополь
происшествия
крымский следком
новости крыма
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127506198_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_bf7c5cb0d9c195e6ada9e1e58462df3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 42-летний житель Севастополя признан виновным в убийстве ранее без вести пропавшей 24-летней девушки и сокрытии ее тела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.С заявлением о безвестном исчезновении девушки в полицию в начале апреля 2022 года обратились ее родственники. По их словам, она ушла из дома на работу в кофейню и более не возвращалась, на связь не выходила. Все это время правоохранители искали девушку и отрабатывали различные версии ее исчезновения.В итоге по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за разбой житель Гагаринского района, ныне работающий строителем."Следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя и судом установлено, что мужчина и девушка, с которой он познакомился в соцсетях, вечером 30 марта пришли в частный дом, где строитель делал ремонт. Между новыми знакомыми завязалась ссора, в ходе которой мужчина удушил спутницу и спустил тело в колодец, завалив его строительным мусором", - рассказали в СК.Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал. Ему по ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В понедельник суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель ФеодосииУбийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 летВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство
https://crimea.ria.ru/20220630/stroitel-iz-sevastopolya-otvetit-v-sude-za-ubiystvo-molodoy-devushki-1123709067.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127506198_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_0dfd00bbb59fcee5d766d5ef2bb7de2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, происшествия, крымский следком, новости крыма, закон и право, общество
В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

СК: житель Севастополя приговорен к 12 годам за убийство девушки и сокрытие ее тела

14:49 13.03.2023 (обновлено: 14:51 13.03.2023)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЖитель Севастополя признан виновным в убийстве ранее без вести пропавшей 24-летней девушки и сокрытии ее тела
Житель Севастополя признан виновным в убийстве ранее без вести пропавшей 24-летней девушки и сокрытии ее тела
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 42-летний житель Севастополя признан виновным в убийстве ранее без вести пропавшей 24-летней девушки и сокрытии ее тела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.
С заявлением о безвестном исчезновении девушки в полицию в начале апреля 2022 года обратились ее родственники. По их словам, она ушла из дома на работу в кофейню и более не возвращалась, на связь не выходила. Все это время правоохранители искали девушку и отрабатывали различные версии ее исчезновения.
В итоге по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за разбой житель Гагаринского района, ныне работающий строителем.
Молоток судьи
30 июня 2022, 15:04
Строитель из Севастополя ответит в суде за убийство молодой девушки
"Следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя и судом установлено, что мужчина и девушка, с которой он познакомился в соцсетях, вечером 30 марта пришли в частный дом, где строитель делал ремонт. Между новыми знакомыми завязалась ссора, в ходе которой мужчина удушил спутницу и спустил тело в колодец, завалив его строительным мусором", - рассказали в СК.
Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал. Ему по ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В понедельник суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии
Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет
В Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство
 
КрымСевастопольПроисшествияКрымский СледкомНовости КрымаЗакон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана
16:58"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системе
16:51Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области
16:18Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
16:07Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге
15:41"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ
15:29В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста
15:18Армия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперации
15:10Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии
14:49В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
14:31Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации
14:21Миру наскучила политкорректность: киновед об итогах "Оскара"
14:08Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине
13:59В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
13:22Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
12:51Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедрона
12:03Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
11:40РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых
11:31Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"
11:20В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
Лента новостейМолния