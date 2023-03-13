https://crimea.ria.ru/20230313/v-sevastopole-raskryli-ubiystvo-bez-vesti-propavshey-24-letney-devushki-1127506310.html

В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

42-летний житель Севастополя признан виновным в убийстве ранее без вести пропавшей 24-летней девушки и сокрытии ее тела. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T14:49

2023-03-13T14:49

2023-03-13T14:51

крым

севастополь

происшествия

крымский следком

новости крыма

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127506198_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_bf7c5cb0d9c195e6ada9e1e58462df3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 42-летний житель Севастополя признан виновным в убийстве ранее без вести пропавшей 24-летней девушки и сокрытии ее тела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.С заявлением о безвестном исчезновении девушки в полицию в начале апреля 2022 года обратились ее родственники. По их словам, она ушла из дома на работу в кофейню и более не возвращалась, на связь не выходила. Все это время правоохранители искали девушку и отрабатывали различные версии ее исчезновения.В итоге по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за разбой житель Гагаринского района, ныне работающий строителем."Следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя и судом установлено, что мужчина и девушка, с которой он познакомился в соцсетях, вечером 30 марта пришли в частный дом, где строитель делал ремонт. Между новыми знакомыми завязалась ссора, в ходе которой мужчина удушил спутницу и спустил тело в колодец, завалив его строительным мусором", - рассказали в СК.Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал. Ему по ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В понедельник суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель ФеодосииУбийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 летВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство

https://crimea.ria.ru/20220630/stroitel-iz-sevastopolya-otvetit-v-sude-za-ubiystvo-molodoy-devushki-1123709067.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, происшествия, крымский следком, новости крыма, закон и право, общество