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20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии
20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии - РИА Новости Крым, 10.03.2023
20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии
Верховный Суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Феодосии, который убил из самодельного обреза мужчину, пытаясь завладеть его РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:42
2023-03-10T11:05
прокуратура республики крым
происшествия
феодосия
интервью сергея аксенова риа новости крым
новости
верховный суд крыма
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Феодосии, который убил из самодельного обреза мужчину, пытаясь завладеть его автомобилем. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, злоумышленник приговорен к 20 годам колонии строго режима.Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта сразу по трем статьям - за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, незаконную переделку огнестрельного оружия, а также его хранение и перевозку. Инцидент произошел в августе прошлого года. Обвиняемый изготовил обрез из ружья ТОЗ-Б и отправился во двор многоквартирного дома по ул. Степаняна. Подойдя к автомобилю Daewoo Matiz, он направил на водителя ружье, несколько раз выстрелил в голову и туловище мужчины, вытащив тело из машины, а попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан очевидцами.Как уточняет Следком Крыма, в ходе следствия злоумышленник написал явку с повинной, а в рамках проверки показаний на месте рассказал и поэтапно показал, как совершил особо тяжкое преступление. При обыске в его квартире были обнаружены спиленные части ружья, при помощи которого совершено убийство.Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 летВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоАрендатор убил пожилого владельца квартиры: дело раскрыто спустя 15 лет
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура республики крым, происшествия, феодосия, интервью сергея аксенова риа новости крым, новости, верховный суд крыма, крымский следком
20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии

Прокуратура: житель Феодосии поедет в колонию на 20 лет за убийство и разбой

10:42 10.03.2023 (обновлено: 11:05 10.03.2023)
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Феодосии, который убил из самодельного обреза мужчину, пытаясь завладеть его автомобилем. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, злоумышленник приговорен к 20 годам колонии строго режима.
Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта сразу по трем статьям - за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, незаконную переделку огнестрельного оружия, а также его хранение и перевозку.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Обвиняемый изготовил обрез из ружья ТОЗ-Б и отправился во двор многоквартирного дома по ул. Степаняна. Подойдя к автомобилю Daewoo Matiz, он направил на водителя ружье, несколько раз выстрелил в голову и туловище мужчины, вытащив тело из машины, а попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан очевидцами.
Как уточняет Следком Крыма, в ходе следствия злоумышленник написал явку с повинной, а в рамках проверки показаний на месте рассказал и поэтапно показал, как совершил особо тяжкое преступление. При обыске в его квартире были обнаружены спиленные части ружья, при помощи которого совершено убийство.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил жителя региона к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима дальнейшим ограничением свободы на срок 2 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей. В пользу родственников погибшего взыскано 2 млн рублей в счет компенсации вреда", - сказано в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.
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Прокуратура Республики КрымПроисшествияФеодосияИнтервью Сергея Аксенова РИА Новости КрымНовостиВерховный суд КрымаКрымский Следком
 
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