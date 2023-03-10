https://crimea.ria.ru/20230310/20-let-za-ubiystvo-radi-daewoo-matiz-poluchil-zhitel-feodosii-1127456082.html

20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии

20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии - РИА Новости Крым, 10.03.2023

20 лет за убийство ради Daewoo Matiz получил житель Феодосии

Верховный Суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Феодосии, который убил из самодельного обреза мужчину, пытаясь завладеть его РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T10:42

2023-03-10T10:42

2023-03-10T11:05

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Феодосии, который убил из самодельного обреза мужчину, пытаясь завладеть его автомобилем. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, злоумышленник приговорен к 20 годам колонии строго режима.Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта сразу по трем статьям - за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, незаконную переделку огнестрельного оружия, а также его хранение и перевозку. Инцидент произошел в августе прошлого года. Обвиняемый изготовил обрез из ружья ТОЗ-Б и отправился во двор многоквартирного дома по ул. Степаняна. Подойдя к автомобилю Daewoo Matiz, он направил на водителя ружье, несколько раз выстрелил в голову и туловище мужчины, вытащив тело из машины, а попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан очевидцами.Как уточняет Следком Крыма, в ходе следствия злоумышленник написал явку с повинной, а в рамках проверки показаний на месте рассказал и поэтапно показал, как совершил особо тяжкое преступление. При обыске в его квартире были обнаружены спиленные части ружья, при помощи которого совершено убийство.Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 летВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоАрендатор убил пожилого владельца квартиры: дело раскрыто спустя 15 лет

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, феодосия, интервью сергея аксенова риа новости крым, новости, верховный суд крыма, крымский следком