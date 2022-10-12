https://crimea.ria.ru/20221012/arendator-ubil-pozhilogo-vladeltsa-kvartiry-delo-raskryto-spustya-15-let-1124847483.html
Арендатор убил пожилого владельца квартиры: дело раскрыто спустя 15 лет
Арендатор убил пожилого владельца квартиры: дело раскрыто спустя 15 лет - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Арендатор убил пожилого владельца квартиры: дело раскрыто спустя 15 лет
Жителя Кировского района Крыма обвинили в убийстве пожилого феодосийца .которое он совершил 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T19:32
2022-10-12T19:32
2022-10-12T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Жителя Кировского района Крыма обвинили в убийстве пожилого феодосийца .которое он совершил 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2007 года в Феодосии. Обвиняемый приехал к 68-летнему пенсионеру, чтобы арендовать одну из комнат в его квартире, однако между мужчинами завязался конфликт.Тело пенсионера обнаружили дачники и сообщили правоохранителям.Вычислить злоумышленника удалось спустя 15 лет в рамках расследования преступлений прошлых лет. Изучая вещдоки, следователь направил на экспертизу обнаруженные еще в 2007 году отпечатки пальцев в квартире убитого. База данным выдала полное совпадение с отпечатками жителя Кировского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление правоохранителя при исполнении."Подозреваемый был задержан по месту жительства. Следователем следственного отдела по Феодосии ему предъявлено обвинение в убийстве", - добавили в ведомстве.Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в Крыму задержали рецидивиста за нанесение множественных ножевых ранений своему товарищу.
https://crimea.ria.ru/20221010/krymchanin-poydet-pod-sud-za-ubiystvo-15-letney-davnosti--1124810238.html
https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html
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крым, происшествия, крымский следком
Арендатор убил пожилого владельца квартиры: дело раскрыто спустя 15 лет
Крымчанину предъявлено обвинение в убийстве пенсионера 15-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Жителя Кировского района Крыма обвинили в убийстве пожилого феодосийца .которое он совершил 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2007 года в Феодосии. Обвиняемый приехал к 68-летнему пенсионеру, чтобы арендовать одну из комнат в его квартире, однако между мужчинами завязался конфликт.
"Гость избил хозяина дома, после чего вызвал такси и находившегося без сознания пенсионера отвез в безлюдное место в районе дачного массива "Степной". Там злоумышленник задушил жертву, оттащил в строение на заброшенный участок и скрылся", - говорится в сообщении.
Тело пенсионера обнаружили дачники и сообщили правоохранителям.
Вычислить злоумышленника удалось спустя 15 лет в рамках расследования преступлений прошлых лет. Изучая вещдоки, следователь направил на экспертизу обнаруженные еще в 2007 году отпечатки пальцев в квартире убитого. База данным выдала полное совпадение с отпечатками жителя Кировского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление правоохранителя при исполнении.
"Подозреваемый был задержан по месту жительства. Следователем следственного отдела по Феодосии ему предъявлено обвинение в убийстве", - добавили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Крыму задержали
рецидивиста за нанесение множественных ножевых ранений своему товарищу.