https://crimea.ria.ru/20230925/stroitel-iz-sevastopolya-zaklyuchen-pod-strazhu-za-ubiystvo-u-gipermarketa-1131646508.html

Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета

Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета

Строитель из Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T13:06

2023-09-25T13:06

2023-09-25T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Строитель из Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел 20 сентября возле торгового центра в Гагаринском районе, на территории парка "Каменный цветок". Ранним утром очевидцы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия были направлены следователи и криминалисты, они осмотрели территорию и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленника вычислили и задержали, им оказался 31-летний рабочий из этого же города.Задержанному предъявили обвинение в совершении убийства. Свою вину он признал полностью. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит провести ряд экспертиз и иные мероприятия для сбора и закрепления доказательственной базы, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка пойдет под суд за убийство сожителяСемейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супруговКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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