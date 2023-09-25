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Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
Строитель из Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T13:06
2023-09-25T13:06
2023-09-25T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Строитель из Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел 20 сентября возле торгового центра в Гагаринском районе, на территории парка "Каменный цветок". Ранним утром очевидцы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия были направлены следователи и криминалисты, они осмотрели территорию и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленника вычислили и задержали, им оказался 31-летний рабочий из этого же города.Задержанному предъявили обвинение в совершении убийства. Свою вину он признал полностью. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит провести ряд экспертиз и иные мероприятия для сбора и закрепления доказательственной базы, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка пойдет под суд за убийство сожителяСемейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супруговКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, крымский следком, общество, закон и право, новости крыма, крым
Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство случайного знакомого
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Строитель из Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел 20 сентября возле торгового центра в Гагаринском районе, на территории парка "Каменный цветок". Ранним утром очевидцы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия были направлены следователи и криминалисты, они осмотрели территорию и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленника вычислили и задержали, им оказался 31-летний рабочий из этого же города.
"Установлено, что двое нетрезвых работников строительных объектов познакомились в парке, между ними завязался бытовой конфликт, в ходе которого один нанес другому несколько ножевых ранений в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте", - проинформировали в Следкоме.
Задержанному предъявили обвинение в совершении убийства. Свою вину он признал полностью. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит провести ряд экспертиз и иные мероприятия для сбора и закрепления доказательственной базы, заключили в ведомстве.
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