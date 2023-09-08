https://crimea.ria.ru/20230908/semeynoe-zastole-v-simferopole-zavershilos-smertyu-odnogo-iz-suprugov-1131250000.html

Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов

Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов

Симферопольца будут судить за убийство жены, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T09:19

2023-09-08T09:19

2023-09-08T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Симферопольца будут судить за убийство жены, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, 23 июня текущего года супруги совместно распивали алкогольные напитки в квартире по улице Малофонтанная в Симферополе, где проживала семья. В какой-то момент между 56 летним мужчиной и его супругой возникла ссора.В ведомстве отметили, что обвиняемый не признает вину, так как якобы "не имел умысла на убийство супруги".Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума. При этом на 4,3% уменьшилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.Читайте также на РИА Новости Крым:Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давностиУбившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор

https://crimea.ria.ru/20230907/ne-dogovorilsya-pyanyy-voditel-v-evpatorii-predlagal-vzyatku-politseyskim-1131239737.html

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