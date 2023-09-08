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Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов
Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов
Симферопольца будут судить за убийство жены, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T09:19
2023-09-08T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Симферопольца будут судить за убийство жены, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, 23 июня текущего года супруги совместно распивали алкогольные напитки в квартире по улице Малофонтанная в Симферополе, где проживала семья. В какой-то момент между 56 летним мужчиной и его супругой возникла ссора.В ведомстве отметили, что обвиняемый не признает вину, так как якобы "не имел умысла на убийство супруги".Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума. При этом на 4,3% уменьшилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.Читайте также на РИА Новости Крым:Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давностиУбившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
https://crimea.ria.ru/20230907/ne-dogovorilsya-pyanyy-voditel-v-evpatorii-predlagal-vzyatku-politseyskim-1131239737.html
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прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, новости, новости крыма
Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов

Прокуратура РК: крымчанин пойдет под суд за убийство жены

09:19 08.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Симферопольца будут судить за убийство жены, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, 23 июня текущего года супруги совместно распивали алкогольные напитки в квартире по улице Малофонтанная в Симферополе, где проживала семья. В какой-то момент между 56 летним мужчиной и его супругой возникла ссора.

"Мужчина ударил супругу ножом, который взял на кухне. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обвиняемый не признает вину, так как якобы "не имел умысла на убийство супруги".
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума. При этом на 4,3% уменьшилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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