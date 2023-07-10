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Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
41-летний безработный севастополец ограбил и забил молотком пенсионерку, его приговорили к 22 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T15:58
2023-07-10T15:58
2023-07-10T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 41-летний безработный севастополец ограбил и забил молотком пенсионерку, его приговорили к 22 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, мужчина знал о материальном достатке пенсионерки, поскольку раньше сиделками у женщины работали его мать и жена. На убийство злоумышленник пошел в феврале прошлого года.Как уточнили в прокуратуре, в дом пенсионерки мужчина вошел со стороны отдельного дворика и нанес ей сразу девять ударов молотком, от которых женщина скончалась. Жестокое убийство было раскрыто в короткие сроки. Мужчину задержали после сбыта похищенных из квартиры ценностей. Судом он приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сынаПьяный житель Инкермана душил соседку, ограбил прохожего и угнал авто
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новости крыма, крымский следком, закон и право, севастополь, прокуратура города севастополя, крым, общество, приговор
Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
СК: севастопольца приговорили к 22 годам за разбойное нападение и убийство пенсионерки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 41-летний безработный севастополец ограбил и забил молотком пенсионерку, его приговорили к 22 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, мужчина знал о материальном достатке пенсионерки, поскольку раньше сиделками у женщины работали его мать и жена. На убийство злоумышленник пошел в феврале прошлого года.
"Поздним вечером, будучи в нетрезвом состоянии, он проник к ней в квартиру на первом этаже дома по улице Ерошенко, нанес множественные удары молотком по голове. Злоумышленник похитил из квартиры 200 тысяч рублей, часы и золотые сережки, скрывшись с места преступления", - сообщили в СК детали преступления.
Как уточнили в прокуратуре, в дом пенсионерки мужчина вошел со стороны отдельного дворика и нанес ей сразу девять ударов молотком, от которых женщина скончалась.
Жестокое убийство было раскрыто в короткие сроки. Мужчину задержали после сбыта похищенных из квартиры ценностей. Судом он приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима.
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