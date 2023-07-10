https://crimea.ria.ru/20230710/ubivshemu-pensionerku-molotkom-sevastopoltsu-vynesli-prigovor-1129934639.html

Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор

Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор

41-летний безработный севастополец ограбил и забил молотком пенсионерку, его приговорили к 22 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T15:58

2023-07-10T15:58

2023-07-10T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 41-летний безработный севастополец ограбил и забил молотком пенсионерку, его приговорили к 22 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, мужчина знал о материальном достатке пенсионерки, поскольку раньше сиделками у женщины работали его мать и жена. На убийство злоумышленник пошел в феврале прошлого года.Как уточнили в прокуратуре, в дом пенсионерки мужчина вошел со стороны отдельного дворика и нанес ей сразу девять ударов молотком, от которых женщина скончалась. Жестокое убийство было раскрыто в короткие сроки. Мужчину задержали после сбыта похищенных из квартиры ценностей. Судом он приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сынаПьяный житель Инкермана душил соседку, ограбил прохожего и угнал авто

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