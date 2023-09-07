Рейтинг@Mail.ru
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230907/kamnem-po-golove-krymchanina-osudyat-za-ubiystvo-13-letney-davnosti-1131235902.html
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
В Симферополе взят под стражу и ждет суда житель Крыма, убивший в Симферополе 25-летнюю девушку более 13 лет назад. Подробностями криминальной истории из... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T17:16
2023-09-07T16:45
происшествия
убийство
новости крыма
крым
симферополь
суд
крымский следком
прокуратура республики крым
джанкой
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_01c41176ea1df4c0d31db90262b11d16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе взят под стражу и ждет суда житель Крыма, убивший в Симферополе 25-летнюю девушку более 13 лет назад. Подробностями криминальной истории из материалов возобновленного следствия поделились в СК и прокуратуре региона.Трагедия произошла в октябре 2009 года в безлюдном месте в районе улицы Плотинной в Симферополе. Именно здесь было обнаружено тело девушки с множественными травмами головы.Как сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, предварительное следствие по уголовному делу об этом давнем убийстве было возобновлено, и в два месяца назад специалисты установили причастность к нему жителя Джанкоя.Как установили следователи, между мужчиной и незнакомой ему 25-летней жительницей Симферополя произошел конфликт, во время которого мужчина нанес пострадавшей не менее четырех ударов по голове камнем, который нашел на месте преступления. Травмы оказались не совместимыми с жизнью, девушка скончалась на месте.В ходе следствия мужчина признал свою вину. Расследование завершено. Мужчина обвиняется в убийстве и заключен под стражу. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в Киевском районном суде Симферополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына
крым
симферополь
джанкой
республика адыгея
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d3308491387a0fcdfc279f455f604603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, убийство, новости крыма, крым, симферополь, суд, крымский следком, прокуратура республики крым, джанкой, республика адыгея
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности

В Крыму осудят мужчину за жестокое убийство 13-летней давности

17:16 07.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе взят под стражу и ждет суда житель Крыма, убивший в Симферополе 25-летнюю девушку более 13 лет назад. Подробностями криминальной истории из материалов возобновленного следствия поделились в СК и прокуратуре региона.
Трагедия произошла в октябре 2009 года в безлюдном месте в районе улицы Плотинной в Симферополе. Именно здесь было обнаружено тело девушки с множественными травмами головы.
Как сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, предварительное следствие по уголовному делу об этом давнем убийстве было возобновлено, и в два месяца назад специалисты установили причастность к нему жителя Джанкоя.
"На месте преступления были обнаружены генетические следы, в ходе проведения экспертизы установлена личность обвиняемого, который отбывал наказание в Республике Адыгея", – уточнили в прокуратуре.
Как установили следователи, между мужчиной и незнакомой ему 25-летней жительницей Симферополя произошел конфликт, во время которого мужчина нанес пострадавшей не менее четырех ударов по голове камнем, который нашел на месте преступления. Травмы оказались не совместимыми с жизнью, девушка скончалась на месте.
В ходе следствия мужчина признал свою вину. Расследование завершено. Мужчина обвиняется в убийстве и заключен под стражу. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в Киевском районном суде Симферополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан
Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц
Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына
 
ПроисшествияУбийствоНовости КрымаКрымСимферопольСудКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымДжанкойРеспублика Адыгея
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39В Крыму браконьеры получили сроки за незаконный вылов на 800 тысяч рублей
17:16Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
16:52Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО
16:45Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник
16:25В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне
16:07Житель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин
15:44ЖК "Интерстрой" в Ялте введен в строй на год раньше при участии РНКБ
15:32Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
15:18Освобождал Орехово: доброволец из Севастополя награжден медалью
15:02На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом
14:5028 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки
14:41Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"
14:31Что поразило китайцев в Крыму
14:16ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ
14:09Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе
14:06В Евпатории стрельба – власти назвали причину
13:59Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
13:51Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
13:30Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле
13:09Более 13 тысяч крымчан будут голосовать через интернет: как это сделать
Лента новостейМолния