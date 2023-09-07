https://crimea.ria.ru/20230907/kamnem-po-golove-krymchanina-osudyat-za-ubiystvo-13-letney-davnosti-1131235902.html
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
В Симферополе взят под стражу и ждет суда житель Крыма, убивший в Симферополе 25-летнюю девушку более 13 лет назад. Подробностями криминальной истории из... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T17:16
2023-09-07T17:16
2023-09-07T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе взят под стражу и ждет суда житель Крыма, убивший в Симферополе 25-летнюю девушку более 13 лет назад. Подробностями криминальной истории из материалов возобновленного следствия поделились в СК и прокуратуре региона.Трагедия произошла в октябре 2009 года в безлюдном месте в районе улицы Плотинной в Симферополе. Именно здесь было обнаружено тело девушки с множественными травмами головы.Как сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, предварительное следствие по уголовному делу об этом давнем убийстве было возобновлено, и в два месяца назад специалисты установили причастность к нему жителя Джанкоя.Как установили следователи, между мужчиной и незнакомой ему 25-летней жительницей Симферополя произошел конфликт, во время которого мужчина нанес пострадавшей не менее четырех ударов по голове камнем, который нашел на месте преступления. Травмы оказались не совместимыми с жизнью, девушка скончалась на месте.В ходе следствия мужчина признал свою вину. Расследование завершено. Мужчина обвиняется в убийстве и заключен под стражу. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в Киевском районном суде Симферополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына
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РИА Новости Крым
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происшествия, убийство, новости крыма, крым, симферополь, суд, крымский следком, прокуратура республики крым, джанкой, республика адыгея
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
В Крыму осудят мужчину за жестокое убийство 13-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе взят под стражу и ждет суда житель Крыма, убивший в Симферополе 25-летнюю девушку более 13 лет назад. Подробностями криминальной истории из материалов возобновленного следствия поделились в СК и прокуратуре региона.
Трагедия произошла в октябре 2009 года в безлюдном месте в районе улицы Плотинной в Симферополе. Именно здесь было обнаружено тело девушки с множественными травмами головы.
Как сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, предварительное следствие по уголовному делу об этом давнем убийстве было возобновлено, и в два месяца назад специалисты установили причастность к нему жителя Джанкоя.
"На месте преступления были обнаружены генетические следы, в ходе проведения экспертизы установлена личность обвиняемого, который отбывал наказание в Республике Адыгея", – уточнили в прокуратуре.
Как установили следователи, между мужчиной и незнакомой ему 25-летней жительницей Симферополя произошел конфликт, во время которого мужчина нанес пострадавшей не менее четырех ударов по голове камнем, который нашел на месте преступления. Травмы оказались не совместимыми с жизнью, девушка скончалась на месте.
В ходе следствия мужчина признал свою вину. Расследование завершено. Мужчина обвиняется в убийстве и заключен под стражу. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в Киевском районном суде Симферополя.
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