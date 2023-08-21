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Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан
Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан
Житель Алупки задержан за убийство 15-летнего подростка, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T16:55
2023-08-21T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Житель Алупки задержан за убийство 15-летнего подростка, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в ночь на 20 августа в доме по улице Ульяновых.Подозреваемый был оперативно задержан. Специалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы. Также продолжаются допросы.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики. Правоохранители дадут оценку обстановке в семьях, где воспитывались подростки."В ходе проверки, которую проводит прокуратура Ялты, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры.В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников
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закон и право, алупка, новости крыма, крым, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, общество
Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан

Следком Крыма: житель Алупки задержан за убийство 15-летнего подростка

16:55 21.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Житель Алупки задержан за убийство 15-летнего подростка, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в ночь на 20 августа в доме по улице Ульяновых.
"Компания молодых людей, среди которых было четверо несовершеннолетних, вскрыв дверной замок, проникла в квартиру дома. Знакомые требовали от хозяина квартиры вернуть долг. В ходе конфликта фигурант нанес 15-летнему подростку удар ножом в грудь. После чего группа молодых людей покинула квартиру - часть из них скрылась, другие остались на лестничной площадке вместе с раненым, где он вскоре скончался", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемый был оперативно задержан. Специалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы. Также продолжаются допросы.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики. Правоохранители дадут оценку обстановке в семьях, где воспитывались подростки.
"В ходе проверки, которую проводит прокуратура Ялты, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры.
В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.
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