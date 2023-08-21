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Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан

Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан

Житель Алупки задержан за убийство 15-летнего подростка, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T16:55

2023-08-21T16:55

2023-08-21T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Житель Алупки задержан за убийство 15-летнего подростка, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в ночь на 20 августа в доме по улице Ульяновых.Подозреваемый был оперативно задержан. Специалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы. Также продолжаются допросы.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики. Правоохранители дадут оценку обстановке в семьях, где воспитывались подростки."В ходе проверки, которую проводит прокуратура Ялты, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры.В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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