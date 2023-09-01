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Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц
Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц
Житель Крыма получил 20 лет колонии за убийство двух своих родственниц и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 20 лет колонии за убийство двух своих родственниц и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина, намереваясь похитить имущество своей бабушки и ее сестры, приехал к ним в гости в Евпаторию.Злоумышленника оперативно задержали и поместили под стражу. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сынаКрымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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приговор, суд, крым, происшествия, евпатория, новости крыма, прокуратура республики крым
Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц
Житель Крыма получил 20 лет колонии за зверское убийство двух своих родственниц
11:40 01.09.2023 (обновлено: 11:41 01.09.2023)