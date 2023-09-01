https://crimea.ria.ru/20230901/krymchanin-poluchil-20-let-za-zverskoe-ubiystvo-dvukh-svoikh-rodstvennits-1131092154.html

Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц

Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц

Житель Крыма получил 20 лет колонии за убийство двух своих родственниц и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T11:40

2023-09-01T11:40

2023-09-01T11:41

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 20 лет колонии за убийство двух своих родственниц и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина, намереваясь похитить имущество своей бабушки и ее сестры, приехал к ним в гости в Евпаторию.Злоумышленника оперативно задержали и поместили под стражу. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сынаКрымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, суд, крым, происшествия, евпатория, новости крыма, прокуратура республики крым