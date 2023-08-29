https://crimea.ria.ru/20230829/khotel-szhech-zazhivo-krymchanin-poluchil-srok-za-popytku-ubit-svoego-syna-1131024246.html

Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына

Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына

Житель Алушты получил девять лет колонии за покушение на убийство своего малолетнего ребенка и совершение ряда преступлений в отношении бывшей жены. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T16:59

2023-08-29T16:59

2023-08-29T16:59

закон и право

новости крыма

прокуратура республики крым

крымский следком

алушта

приговор

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_10e2cd33dabd3f019cb8fa559e9d4a8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Житель Алушты получил девять лет колонии за покушение на убийство своего малолетнего ребенка и совершение ряда преступлений в отношении бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Как установлено в суде, в начале октября 2021 года подсудимый вместе с 4-летним сыном, который проживал с его бывшей супругой, отправился на автомобиле к заброшенным виноградникам в село Лучистое. Мужчина сознательно пустил газ из газового баллона в салон машины, где сидел ребенок.Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что подсудимый на протяжении шести лет регулярно бил свою супругу."Установлено, что с 2015 года мужчина систематически применял физическое насилие к своей супруге, в том числе в период ее беременности, а в сентябре 2021 года незаконно разместил в социальных сетях сведения о ее частной жизни", - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с дальнейшим ограничением свободы на год. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, алушта, приговор, крым