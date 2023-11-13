https://crimea.ria.ru/20231113/v-krymu-snizilos-chislo-ubiystv-i-grabezhey-1132763848.html

В Крыму снизилось число убийств и грабежей

В Крыму снизилось число убийств и грабежей - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В Крыму снизилось число убийств и грабежей

В Крыму с начала года снизилось число убийств и преступлений в общественных местах, в том числе краж и грабежей. Такую статистику приводит пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T21:53

2023-11-13T21:53

2023-11-13T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось число убийств и преступлений в общественных местах, в том числе краж и грабежей. Такую статистику приводит пресс-служба прокуратуры республики. Всего, по данным надзорного ведомства, за десять месяцев года правоохранители зафиксировали 18,3 тысячи преступлений, раскрыли более 70%. При этом на 8,4 % уменьшилось число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах. На 2,5% меньше стало "пьяных" преступлений, на 32,8% снизилось число правонарушений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения.Правоохранители выявили 2,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, раскрываемость составила 68,4 %, а также и 9,7 тысяч преступлений против собственности, из которых раскрыто 58,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВДМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииУгоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231107/chlenov-bandy-falshivomonetchikov-zaderzhali-v-krymu-i-drugikh-regionakh-rf-1132621847.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

преступность, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, закон и право, общество