https://crimea.ria.ru/20231113/v-krymu-snizilos-chislo-ubiystv-i-grabezhey-1132763848.html
В Крыму снизилось число убийств и грабежей
В Крыму снизилось число убийств и грабежей - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В Крыму снизилось число убийств и грабежей
В Крыму с начала года снизилось число убийств и преступлений в общественных местах, в том числе краж и грабежей. Такую статистику приводит пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T21:53
2023-11-13T21:53
2023-11-13T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось число убийств и преступлений в общественных местах, в том числе краж и грабежей. Такую статистику приводит пресс-служба прокуратуры республики. Всего, по данным надзорного ведомства, за десять месяцев года правоохранители зафиксировали 18,3 тысячи преступлений, раскрыли более 70%. При этом на 8,4 % уменьшилось число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах. На 2,5% меньше стало "пьяных" преступлений, на 32,8% снизилось число правонарушений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения.Правоохранители выявили 2,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, раскрываемость составила 68,4 %, а также и 9,7 тысяч преступлений против собственности, из которых раскрыто 58,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВДМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииУгоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231107/chlenov-bandy-falshivomonetchikov-zaderzhali-v-krymu-i-drugikh-regionakh-rf-1132621847.html
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преступность, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, закон и право, общество
В Крыму снизилось число убийств и грабежей
В Крыму снизилось число убийств и преступлений в общественных местах - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось число убийств и преступлений в общественных местах, в том числе краж и грабежей. Такую статистику приводит пресс-служба прокуратуры республики.
Всего, по данным надзорного ведомства, за десять месяцев года правоохранители зафиксировали 18,3 тысячи преступлений, раскрыли более 70%. При этом на 8,4 % уменьшилось число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах. На 2,5% меньше стало "пьяных" преступлений, на 32,8% снизилось число правонарушений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения.
"Сократилось число убийств на 11,9% и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших - на 29,4 %. Уменьшилось число зарегистрированных краж - на 18,4 %, грабежей - на 14,4 %, разбоев - на 9,7 %. Число преступлений, связанных с нарушением ПДД, сократилось на 32,4 %, в том числе повлекших по неосторожности смерть потерпевшего – на 23%", - привели данные в прокуратуре
Правоохранители выявили 2,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, раскрываемость составила 68,4 %, а также и 9,7 тысяч преступлений против собственности, из которых раскрыто 58,8%.
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