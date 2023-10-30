Рейтинг@Mail.ru
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231030/ugon-krazha-i-ponozhovschina-v-evpatorii-osudili-retsidivista-1132427628.html
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T20:51
2023-10-30T20:51
евпатория
приговор
закон и право
прокуратура республики крым
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает прокуратура Крыма, злоумышленник уже осужден.Серия инцидентов случилась в июне. Сначала нетрезвый евпаториец через незапертую дверь проник в чужой автомобиль Renault Logan. В замке зажигания оказался ключ, чем он и воспользовался для угона авто. Позже украл два мобильных телефона, находясь в гостях у двух разных знакомых, и похитил велосипед из помещения одного из многоквартирных домов.За кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил мужчину к трем годам и пяти месяцам исправительной колонии особого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговорКрымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицуСтроитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, приговор, закон и право, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста

Рецидивист из Евпатории пойдет в колонию за серию преступлений

20:51 30.10.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает прокуратура Крыма, злоумышленник уже осужден.
Серия инцидентов случилась в июне. Сначала нетрезвый евпаториец через незапертую дверь проник в чужой автомобиль Renault Logan. В замке зажигания оказался ключ, чем он и воспользовался для угона авто. Позже украл два мобильных телефона, находясь в гостях у двух разных знакомых, и похитил велосипед из помещения одного из многоквартирных домов.
"В конце июня текущего года осужденный, находясь на прилегающей территории к многоквартирному дому на проспекте Победы, в ходе конфликта со своим знакомым нанес последнему несколько ударов ножом в область брюшной полости", - добавили в надзорном ведомстве.
За кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил мужчину к трем годам и пяти месяцам исправительной колонии особого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговор
Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу
Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
 
ЕвпаторияПриговорЗакон и правоПрокуратура Республики КрымОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Путин заявил о попытках расколоть российское общество
21:37За мировой нестабильностью стоят США - Путин
21:36Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети
21:17Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео
20:51Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
20:35В ловушке 2,5 недели: в Крыму спасли упавшего в шахту вентиляции котенка
20:03Зачем Гитлеру нужны были Крым и Севастополь
19:36Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории
19:19В Ялте подросток на мопеде врезался в стену: пострадала девушка-пассажир
18:56Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и Мариуполь
18:33Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
18:10Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан
17:52В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
17:31Карта банка вместо пропуска в школу и библиотеку – разъяснение ЦБ
17:16В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО
16:54Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки
16:19В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам
15:56Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области
15:40Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист
15:25Очередь к Крымскому мосту растет
Лента новостейМолния