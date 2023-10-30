https://crimea.ria.ru/20231030/ugon-krazha-i-ponozhovschina-v-evpatorii-osudili-retsidivista-1132427628.html

Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста

Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста

В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T20:51

2023-10-30T20:51

2023-10-30T20:51

евпатория

приговор

закон и право

прокуратура республики крым

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает прокуратура Крыма, злоумышленник уже осужден.Серия инцидентов случилась в июне. Сначала нетрезвый евпаториец через незапертую дверь проник в чужой автомобиль Renault Logan. В замке зажигания оказался ключ, чем он и воспользовался для угона авто. Позже украл два мобильных телефона, находясь в гостях у двух разных знакомых, и похитил велосипед из помещения одного из многоквартирных домов.За кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил мужчину к трем годам и пяти месяцам исправительной колонии особого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговорКрымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицуСтроитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, приговор, закон и право, прокуратура республики крым, общество, новости крыма