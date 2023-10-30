https://crimea.ria.ru/20231030/ugon-krazha-i-ponozhovschina-v-evpatorii-osudili-retsidivista-1132427628.html
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T20:51
2023-10-30T20:51
2023-10-30T20:51
евпатория
приговор
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает прокуратура Крыма, злоумышленник уже осужден.Серия инцидентов случилась в июне. Сначала нетрезвый евпаториец через незапертую дверь проник в чужой автомобиль Renault Logan. В замке зажигания оказался ключ, чем он и воспользовался для угона авто. Позже украл два мобильных телефона, находясь в гостях у двух разных знакомых, и похитил велосипед из помещения одного из многоквартирных домов.За кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил мужчину к трем годам и пяти месяцам исправительной колонии особого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговорКрымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицуСтроитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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евпатория, приговор, закон и право, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
Рецидивист из Евпатории пойдет в колонию за серию преступлений
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 39-летний рецидивист в течение месяца угнал чужую иномарку, украл два телефона и велосипед и в пылу ссоры ранил знакомого ножом. Как сообщает прокуратура Крыма, злоумышленник уже осужден.
Серия инцидентов случилась в июне. Сначала нетрезвый евпаториец через незапертую дверь проник в чужой автомобиль Renault Logan. В замке зажигания оказался ключ, чем он и воспользовался для угона авто. Позже украл два мобильных телефона, находясь в гостях у двух разных знакомых, и похитил велосипед из помещения одного из многоквартирных домов.
"В конце июня текущего года осужденный, находясь на прилегающей территории к многоквартирному дому на проспекте Победы, в ходе конфликта со своим знакомым нанес последнему несколько ударов ножом в область брюшной полости", - добавили в надзорном ведомстве.
За кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил мужчину к трем годам и пяти месяцам исправительной колонии особого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
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