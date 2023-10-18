https://crimea.ria.ru/20231018/v-krymu-muzhchina-udaril-nozhom-v-spinu-15-letnyuyu-padcheritsu-1132173303.html

Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу

Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу

В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T14:45

2023-10-18T14:45

2023-10-18T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В отношении 46-летнего мужчины было возбуждено и расследуется уголовное дело. Следствием ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма."В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре г. Судака, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угареПрестарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенкаДетский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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