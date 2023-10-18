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Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу
Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу
В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В отношении 46-летнего мужчины было возбуждено и расследуется уголовное дело. Следствием ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма."В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре г. Судака, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угареПрестарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенкаДетский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
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закон и право, происшествия, судак, новости крыма, крым, крымский следком, прокуратура республики крым, общество
Крымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицу
В Крыму арестовали подозреваемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы
14:45 18.10.2023 (обновлено: 14:47 18.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По информации ведомства, 11 октября в ходе бытового конфликта со своей падчерицей нетрезвый отчим нанес ей удар ножом в спину. Девушка была своевременно госпитализирована в медучреждение, ей оказана помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
В отношении 46-летнего мужчины было возбуждено и расследуется уголовное дело. Следствием ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.
"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре г. Судака, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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