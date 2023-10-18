https://crimea.ria.ru/20231018/detskiy-telefon-doveriya-v-krymu-zdes-vas-uslyshat-1132147954.html

Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат

Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат

Более 7600 звонков поступило с января по сентябрь 2023 года на Детский телефон доверия в Крыму. Сюда обращаются взрослые и дети, подростки, которые делятся... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T06:55

2023-10-18T06:55

2023-10-18T09:59

детский телефон доверия

крым

крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи

общество

новости крыма

психология

соцзащита

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121196575_0:9:1612:915_1920x0_80_0_0_b5cff4eb066056922527643786be4498.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Более 7600 звонков поступило с января по сентябрь 2023 года на Детский телефон доверия в Крыму. Сюда обращаются взрослые и дети, подростки, которые делятся своими проблемами с друзьями, одноклассниками, родителями, учителями. Кому-то одиноко, обидно, больно, кто-то сам не может справиться со своими переживаниями. Каждого здесь внимательно выслушают профессиональные психологи-консультанты и подскажут выход из сложившейся ситуации.Экстренная психологическая помощьВ сложной ситуации, когда не с кем поделиться своей болью, переживаниями, когда ситуация кажется безвыходной, можно позвонить на телефон доверия. И там тебя обязательно услышат и подскажут выход из кажущегося тупика профессиональные психологи.Человек, который набрал номер Детского телефона доверия, может быть уверен, что общение будет происходить абсолютно анонимно. Здесь не определяют номер звонящего, не требуют называть настоящее имя: представиться можно любым. Псевдонимы есть и у самих консультантов. Содержание разговора остается тайной: гарантируется полная конфиденциальность.Случаи из практикиНа Детский телефон доверия поступают звонки на различные темы, в том числе о суициде, но по словам специалистов, таких небольшое количество.Часть звонков связана с нарушением прав детей. Несовершеннолетним помогают связаться с представителями соответствующих органов власти, которые всегда помогут защитить их права. За девять месяцев этого года таких звонков было отработано десять, рассказывают в Крымском республиканском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи.Служба Детского телефона доверия в Крыму активно работает с аналогичными службами других российских регионов. Например, в 2019 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Крым. Благодаря этому удалось помочь несовершеннолетней девочке.По сигналу представители межведомственной комиссии пришли в семью девочки. Во время разговора со специалистами мать пожелала, чтобы ее лишили родительских прав в отношении дочки. Девочка тоже попросила, чтобы ее забрали из этой семьи и определили в приемную.Ребенка доставили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и оказали помощь.На Детский телефон доверия звонят и взрослые - родители рассказывают, что очень хотят найти общий язык со своими детьми. Во время одного из таких обращений многодетная мама просила у специалиста совета, как сделать так, чтобы старший ребенок ее услышал.Психолог-консультант проанализировал общение матери и сына и помог выстроить с ним продуктивный диалог. Во время телефонного разговора также определили, как действовать, если конфликт повторится.Обратиться к специалистам-психологам за помощью, консультацией, содействием в решении вопросов по защите прав детей можно по следующим телефонам:7-978-0000-738 – Детский телефон доверия в Крыму8-800-2000-122 - Детский телефон доверия в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как понять, что с ребенком что-то не так — экспертыГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьБезопасная дорога в школу – советы "ЛизаАлерт" для детей и родителей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

детский телефон доверия, крым, крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, общество, новости крыма, психология, соцзащита