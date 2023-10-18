https://crimea.ria.ru/20231018/detskiy-telefon-doveriya-v-krymu-zdes-vas-uslyshat-1132147954.html
Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
Более 7600 звонков поступило с января по сентябрь 2023 года на Детский телефон доверия в Крыму. Сюда обращаются взрослые и дети, подростки, которые делятся... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T06:55
2023-10-18T06:55
2023-10-18T09:59
детский телефон доверия
крым
крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
общество
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психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Более 7600 звонков поступило с января по сентябрь 2023 года на Детский телефон доверия в Крыму. Сюда обращаются взрослые и дети, подростки, которые делятся своими проблемами с друзьями, одноклассниками, родителями, учителями. Кому-то одиноко, обидно, больно, кто-то сам не может справиться со своими переживаниями. Каждого здесь внимательно выслушают профессиональные психологи-консультанты и подскажут выход из сложившейся ситуации.Экстренная психологическая помощьВ сложной ситуации, когда не с кем поделиться своей болью, переживаниями, когда ситуация кажется безвыходной, можно позвонить на телефон доверия. И там тебя обязательно услышат и подскажут выход из кажущегося тупика профессиональные психологи.Человек, который набрал номер Детского телефона доверия, может быть уверен, что общение будет происходить абсолютно анонимно. Здесь не определяют номер звонящего, не требуют называть настоящее имя: представиться можно любым. Псевдонимы есть и у самих консультантов. Содержание разговора остается тайной: гарантируется полная конфиденциальность.Случаи из практикиНа Детский телефон доверия поступают звонки на различные темы, в том числе о суициде, но по словам специалистов, таких небольшое количество.Часть звонков связана с нарушением прав детей. Несовершеннолетним помогают связаться с представителями соответствующих органов власти, которые всегда помогут защитить их права. За девять месяцев этого года таких звонков было отработано десять, рассказывают в Крымском республиканском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи.Служба Детского телефона доверия в Крыму активно работает с аналогичными службами других российских регионов. Например, в 2019 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Крым. Благодаря этому удалось помочь несовершеннолетней девочке.По сигналу представители межведомственной комиссии пришли в семью девочки. Во время разговора со специалистами мать пожелала, чтобы ее лишили родительских прав в отношении дочки. Девочка тоже попросила, чтобы ее забрали из этой семьи и определили в приемную.Ребенка доставили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и оказали помощь.На Детский телефон доверия звонят и взрослые - родители рассказывают, что очень хотят найти общий язык со своими детьми. Во время одного из таких обращений многодетная мама просила у специалиста совета, как сделать так, чтобы старший ребенок ее услышал.Психолог-консультант проанализировал общение матери и сына и помог выстроить с ним продуктивный диалог. Во время телефонного разговора также определили, как действовать, если конфликт повторится.Обратиться к специалистам-психологам за помощью, консультацией, содействием в решении вопросов по защите прав детей можно по следующим телефонам:7-978-0000-738 – Детский телефон доверия в Крыму8-800-2000-122 - Детский телефон доверия в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как понять, что с ребенком что-то не так — экспертыГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьБезопасная дорога в школу – советы "ЛизаАлерт" для детей и родителей
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
детский телефон доверия, крым, крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, общество, новости крыма, психология, соцзащита
Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
В Крыму на Детский телефон доверия поступило 7600 звонков с начала года
06:55 18.10.2023 (обновлено: 09:59 18.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Более 7600 звонков поступило с января по сентябрь 2023 года на Детский телефон доверия в Крыму. Сюда обращаются взрослые и дети, подростки, которые делятся своими проблемами с друзьями, одноклассниками, родителями, учителями. Кому-то одиноко, обидно, больно, кто-то сам не может справиться со своими переживаниями. Каждого здесь внимательно выслушают профессиональные психологи-консультанты и подскажут выход из сложившейся ситуации.
"В России Детский телефон доверия с номером 8-800-2000-122 работает с 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Крыму телефон +7-978-0000-738 начал функционировать с мая 2015 года, а с 2019 года он был подключен к единому общероссийскому номеру Детского телефона доверия", - рассказала РИА Новости Крым директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия Омельченко.
Экстренная психологическая помощь
В сложной ситуации, когда не с кем поделиться своей болью, переживаниями, когда ситуация кажется безвыходной, можно позвонить на телефон доверия. И там тебя обязательно услышат и подскажут выход из кажущегося тупика профессиональные психологи.
Человек, который набрал номер Детского телефона доверия, может быть уверен, что общение будет происходить абсолютно анонимно. Здесь не определяют номер звонящего, не требуют называть настоящее имя: представиться можно любым. Псевдонимы есть и у самих консультантов. Содержание разговора остается тайной: гарантируется полная конфиденциальность.
Еще один важный момент: позвонить на Детский телефон доверия можно с любого телефона. Номер действует по всей России. При этом звонок бесплатный вне зависимости от его продолжительности.
Случаи из практики
На Детский телефон доверия поступают звонки на различные темы, в том числе о суициде, но по словам специалистов, таких небольшое количество.
Часть звонков связана с нарушением прав детей. Несовершеннолетним помогают связаться с представителями соответствующих органов власти, которые всегда помогут защитить их права. За девять месяцев этого года таких звонков было отработано десять, рассказывают в Крымском республиканском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Служба Детского телефона доверия в Крыму активно работает с аналогичными службами других российских регионов. Например, в 2019 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Крым. Благодаря этому удалось помочь несовершеннолетней девочке.
"С линии Детского телефона доверия в Краснодарском крае поступила информация, что в одной из семей в Крыму жестоко обращаются с ребенком. Информацию передали соответствующему территориальному центру социальных служб для семьи, детей и молодежи", - рассказали в Центре.
По сигналу представители межведомственной комиссии пришли в семью девочки. Во время разговора со специалистами мать пожелала, чтобы ее лишили родительских прав в отношении дочки. Девочка тоже попросила, чтобы ее забрали из этой семьи и определили в приемную.
Ребенка доставили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и оказали помощь.
На Детский телефон доверия звонят и взрослые - родители рассказывают, что очень хотят найти общий язык со своими детьми. Во время одного из таких обращений многодетная мама просила у специалиста совета, как сделать так, чтобы старший ребенок ее услышал.
Психолог-консультант проанализировал общение матери и сына и помог выстроить с ним продуктивный диалог. Во время телефонного разговора также определили, как действовать, если конфликт повторится.
Обратиться к специалистам-психологам за помощью, консультацией, содействием в решении вопросов по защите прав детей можно по следующим телефонам:
7-978-0000-738 – Детский телефон доверия в Крыму
8-800-2000-122 - Детский телефон доверия в РФ.
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