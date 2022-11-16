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Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты
Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты
Чтобы понять, что с ребенком случилась беда, о которой он не хочет рассказывать, необходимо следить за его настроением и подписаться на его социальные сети... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T19:58
2022-11-16T19:58
психология
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы понять, что с ребенком случилась беда, о которой он не хочет рассказывать, необходимо следить за его настроением и подписаться на его социальные сети. Такие советы дали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Председатель ассоциации медиаторов при Торгово-промышленной палате Республики Крым Марина Гуренко-Вайцман считает, что важнейшим элементом, сигнализирующим о проблемах у ребенка является отсутствие или резкое изменение коммуникации с родителями.Одним из способов побега от страха эксперт назвала попытки суицида. Поэтому, если ребенок с вами не разговаривает, по словам медиатора, главная задача — его разговорить."Это касается не только детей, но и взрослых — тот, кто говорит, уже делать не будет", — подчеркнула специалист.При этом, детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева, предупредила, что у детей тоже должны быть свои тайны и секреты, но родители должны постараться так расположить к себе ребенка, чтобы он мог и хотел им доверять."Абсолютное доверие возникает только тогда, когда ребенок видит, что он интересен своим родителям. Если нет этого интереса у родителей — соответственно и у ребенка его не будет к ним", — обозначила омбудсмен.В свою очередь, директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия Омельченко добавила, что родителям необходимо внимательно следить за настроением своего ребенка.А вот региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван Зуянов посоветовал следить не только за настроением, но и за социальными сетями своих детей."Даже по странице в социальной сети можно следить за настроением человека, как оно меняется. Соцсети в целом дают очень большое понимание о состоянии человека, внутреннем мире, друзьях, контактах, увлечениях", — заключил эксперт.
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96
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психология, общество, совет эксперта
Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты

Как определить, что ребенок закрылся в себе — рекомендации экспертов

19:58 16.11.2022
 
© Фото: pixabay.comДевочка в отчаянии
Девочка в отчаянии
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы понять, что с ребенком случилась беда, о которой он не хочет рассказывать, необходимо следить за его настроением и подписаться на его социальные сети. Такие советы дали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Председатель ассоциации медиаторов при Торгово-промышленной палате Республики Крым Марина Гуренко-Вайцман считает, что важнейшим элементом, сигнализирующим о проблемах у ребенка является отсутствие или резкое изменение коммуникации с родителями.
"Нарушенная коммуникация — первый сигнал беды, это уже беда. Первый звоночек для родителей — когда ребенок к вам не бежит и не хочет что-то рассказать. Если этого сигнала нет, он не приходит к вам и даже просто ни о чем не говорит — он замкнулся в себе. Когда ребенок замыкается — он находится в психологическом колпаке и думает, что он один и ему некуда идти. Все его дальнейшие поступки — убежать от этого страха", — рассказала Гуренко-Вайцман.
Одним из способов побега от страха эксперт назвала попытки суицида. Поэтому, если ребенок с вами не разговаривает, по словам медиатора, главная задача — его разговорить.
"Это касается не только детей, но и взрослых — тот, кто говорит, уже делать не будет", — подчеркнула специалист.
При этом, детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева, предупредила, что у детей тоже должны быть свои тайны и секреты, но родители должны постараться так расположить к себе ребенка, чтобы он мог и хотел им доверять.
"Абсолютное доверие возникает только тогда, когда ребенок видит, что он интересен своим родителям. Если нет этого интереса у родителей — соответственно и у ребенка его не будет к ним", — обозначила омбудсмен.
В свою очередь, директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия Омельченко добавила, что родителям необходимо внимательно следить за настроением своего ребенка.
У ребенка, которого что-то беспокоит, может быть апатия или наоборот внезапные вспышки агрессии. Плюс одежда — дети, которые закрываются в себе переходят на более темные тона. Обязательно нужно и смотреть на круг общения ребенка и знать тех людей, с которыми ребенок общается.
А вот региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван Зуянов посоветовал следить не только за настроением, но и за социальными сетями своих детей.
"Даже по странице в социальной сети можно следить за настроением человека, как оно меняется. Соцсети в целом дают очень большое понимание о состоянии человека, внутреннем мире, друзьях, контактах, увлечениях", — заключил эксперт.
Добровольцы организации Лиза Алерт помогают искать пропавших - РИА Новости, 1920, 01.02.2020
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