https://crimea.ria.ru/20221116/kak-ponyat-chto-s-rebenkom-chto-to-ne-tak--eksperty-1125398963.html

Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты

Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты

Чтобы понять, что с ребенком случилась беда, о которой он не хочет рассказывать, необходимо следить за его настроением и подписаться на его социальные сети... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T19:58

2022-11-16T19:58

2022-11-16T19:58

психология

общество

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111823/02/1118230259_0:113:877:606_1920x0_80_0_0_95cc18dcacbb8ea2f8cbca7165e97059.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы понять, что с ребенком случилась беда, о которой он не хочет рассказывать, необходимо следить за его настроением и подписаться на его социальные сети. Такие советы дали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Председатель ассоциации медиаторов при Торгово-промышленной палате Республики Крым Марина Гуренко-Вайцман считает, что важнейшим элементом, сигнализирующим о проблемах у ребенка является отсутствие или резкое изменение коммуникации с родителями.Одним из способов побега от страха эксперт назвала попытки суицида. Поэтому, если ребенок с вами не разговаривает, по словам медиатора, главная задача — его разговорить."Это касается не только детей, но и взрослых — тот, кто говорит, уже делать не будет", — подчеркнула специалист.При этом, детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева, предупредила, что у детей тоже должны быть свои тайны и секреты, но родители должны постараться так расположить к себе ребенка, чтобы он мог и хотел им доверять."Абсолютное доверие возникает только тогда, когда ребенок видит, что он интересен своим родителям. Если нет этого интереса у родителей — соответственно и у ребенка его не будет к ним", — обозначила омбудсмен.В свою очередь, директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия Омельченко добавила, что родителям необходимо внимательно следить за настроением своего ребенка.А вот региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван Зуянов посоветовал следить не только за настроением, но и за социальными сетями своих детей."Даже по странице в социальной сети можно следить за настроением человека, как оно меняется. Соцсети в целом дают очень большое понимание о состоянии человека, внутреннем мире, друзьях, контактах, увлечениях", — заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20200201/Stat-samym-Ryzhim-1117909160.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, совет эксперта