https://crimea.ria.ru/20230902/bezopasnaya-doroga-v-shkolu--sovety-lizaalert-dlya-detey-i-roditeley-1131107903.html

Безопасная дорога в школу – советы "ЛизаАлерт" для детей и родителей

Безопасная дорога в школу – советы "ЛизаАлерт" для детей и родителей - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Безопасная дорога в школу – советы "ЛизаАлерт" для детей и родителей

Дорога в школу или любая прогулка без взрослых может быть сопряжена с рисками для ребенка. О том, как не потеряться, что делать, если это случилось и как... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T16:53

2023-09-02T16:53

2023-09-02T16:56

наталья миненко

лизаалерт

мнения

совет эксперта

дети

безопасность

радио "спутник в крыму"

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/12/1113251224_0:301:5278:3270_1920x0_80_0_0_1a17567060007dcac47010e96c91e985.jpg

Наталья Миненко Наталья Миненко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Дорога в школу или любая прогулка без взрослых может быть сопряжена с рисками для ребенка. О том, как не потеряться, что делать, если это случилось и как реагировать на опасных посторонних, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала старшая направления "Школа ЛизаАлерт" Наталья Миненко.Если ребенок потерялся в городе"Проследите, чтобы дети выучили наизусть ваши номера телефонов, проговорите алгоритм действий, если ребенок потерялся в транспорте или на улице, придумайте кодовое слово на случай, если ребенок не сможет определить, кто с ним говорит по телефону. Объясните, что не надо бояться звонить родителям - ругать никто не будет. Если вам звонят с неизвестных номеров, берите трубку - вполне возможно, это ваш потерявшийся ребенок, у которого села батарейка и который попросил у безопасного взрослого сделать звонок домой", - перечисляет главные правила Миненко.При этом важно, чтобы ребенок понимал, кто из чужих взрослых для него безопасен: это может быть специалист торгового центра, полицейский, взрослый человек с другими детьми. Еще нужно объяснить важность движения в школу по безопасному маршруту - освещенному и многолюдному.Ситуация в лесуЕсли малыш потерялся в лесном массиве, нельзя подходить к водоему: большинство погибают от утопления или переохлаждения - это тоже нужно объяснить.Кроме того, на такой случай у ребенка при выходе из дома всегда обязательно должны быть полностью заряженный телефон (в идеале с пауэрбанком), вода, легкий питательный перекус (орехи или шоколадный батончик), теплая вещь и свисток - все это пригодится малышу, пока его будут искать."Также мы объясняем детям, что нельзя засыпать. Петь, танцевать, ходить вокруг дерева - все, чтобы не уснуть. Одежду в лес нужно надевать обязательно яркую, со светоотражающими элементами", - добавила эксперт.Опасные посторонние"В случае, если посторонний чем-то заманивает, пытается увести, нужно максимально привлекать внимание людей", - разбирает эксперт следующую опасную ситуацию, алгоритм действия в которой необходимо объяснить ребенку.Главная фраза, которую нужно кричать: "Я вас не знаю, вы чужой" - это поможет прохожим понять серьезность ситуации. Параллельно нужно кусаться, царапаться и брыкаться: в экстренной ситуации ребенок должен уметь немедленно отбросить правила этикета.Она также напоминает детям и подросткам о том, что в любой сложной ситуации, в случае конфликта с родителями или буллинга со стороны сверстников, в любое время можно звонить на "горячую линию" "ЛизаАлерт" по телефону 8 800 700 54 52. Специалисты обязательно помогут.Читайте также на РИА Новости Крым:"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итогиОбучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и СевастополеГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать

https://crimea.ria.ru/20230820/bulling-v-shkole-kak-zaschitit-rebenka-i-ne-vyrastit-agressora-1130772145.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья миненко, лизаалерт, мнения, совет эксперта, дети, безопасность, школа