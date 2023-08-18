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"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги
"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги - РИА Новости Крым, 18.08.2023
"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги
Ровно пять лет назад добровольческий поисковый отряд совершил свой первый выезд, которым и был дан старт важной деятельности "ЛизыАлерт" на полуострове. Ее... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T19:38
2023-08-18T19:38
лизаалерт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Ровно пять лет назад добровольческий поисковый отряд совершил свой первый выезд, которым и был дан старт важной деятельности "ЛизыАлерт" на полуострове. Ее итоги сегодня подвели на торжественном мероприятии, посвященном юбилею.Сегодня в крымском отряде более 350 человек. Среди них и координаторы, информационная группа, связисты, картографы, регистраторы. Деятельность ведется по 25 направлениям. Участники "ЛизыАлерт" Крым моментально и эффективно реагируют на каждую заявку на поиск. Они готовы отложить все свои личные дела, семью, работу, если кто-то срочно нуждается в их помощи.Каждая история, каждая человеческая судьба для добровольцев означает бессонные ночи, тревожные будни, десятки километров по лесу, сотни расклеенных ориентировок. Для успешной работы привлекается беспилотная авиация. Открыта школа "ЛизаАлерт". Регулярно проводятся полевые учения, где отрабатываются методы поиска в природной среде, работа в радиоэфире, о оказание первой медицинской помощи и эвакуации пострадавшего.За пять лет добровольцы отработали 2658 заявок. Ин них найдены живыми 1876 человек. Поступают заявки и на поиски детей, подростков. Всего было отработано 469 таких просьб, 417 несовершеннолетних найдено живыми.2023 год - знаковый для отряда не только в связи с юбилеем. Весной его участники провели первые поиски в Херсонской и Запорожской областях. Теперь они активно выезжают на новые территории и проводят профилактические беседы с подростками и молодежью, привлекают местных жителей в свои ряды.Читайте также на РИА Новости Крым:Обучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и СевастополеШкольникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись"ЛизаАлерт": совершенствовать себя, чтобы эффективно спасать
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лизаалерт
"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги

Отряд "ЛизаАлерт" Крым отмечает первый юбилей и подводит итоги за 5 лет

19:38 18.08.2023
 
"ЛизеАлерт"
ЛизеАлерт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Ровно пять лет назад добровольческий поисковый отряд совершил свой первый выезд, которым и был дан старт важной деятельности "ЛизыАлерт" на полуострове. Ее итоги сегодня подвели на торжественном мероприятии, посвященном юбилею.
"Добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым начал свою деятельность в 2018 году. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев "ЛизаАлерт" на безвозмездной основе", - рассказали в региональном представительстве.
© РИА Новости КрымБлагодарность "ЛизаАлерт" Крым информационному агентству РИА Новости Крым
Благодарность ЛизаАлерт Крым информационному агентству РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым
Благодарность "ЛизаАлерт" Крым информационному агентству РИА Новости Крым
Сегодня в крымском отряде более 350 человек. Среди них и координаторы, информационная группа, связисты, картографы, регистраторы. Деятельность ведется по 25 направлениям. Участники "ЛизыАлерт" Крым моментально и эффективно реагируют на каждую заявку на поиск. Они готовы отложить все свои личные дела, семью, работу, если кто-то срочно нуждается в их помощи.
"В отряде есть такие добровольцы, которые с первых дней в крымском отделении и помнят каждый поиск, каждого пропавшего: бабушка, ушедшая в магазин и забывшая дорогу домой, дедушка, поехавший за грибами и заблудившийся в лесу, дети, ушедшие гулять в лес и заблудившиеся, подростки, решившие начать самостоятельную жизнь, и не вернувшиеся домой", - рассказывают в региональном отряде "ЛизаАлерт".
Каждая история, каждая человеческая судьба для добровольцев означает бессонные ночи, тревожные будни, десятки километров по лесу, сотни расклеенных ориентировок. Для успешной работы привлекается беспилотная авиация. Открыта школа "ЛизаАлерт". Регулярно проводятся полевые учения, где отрабатываются методы поиска в природной среде, работа в радиоэфире, о оказание первой медицинской помощи и эвакуации пострадавшего.
За пять лет добровольцы отработали 2658 заявок. Ин них найдены живыми 1876 человек. Поступают заявки и на поиски детей, подростков. Всего было отработано 469 таких просьб, 417 несовершеннолетних найдено живыми.
2023 год - знаковый для отряда не только в связи с юбилеем. Весной его участники провели первые поиски в Херсонской и Запорожской областях. Теперь они активно выезжают на новые территории и проводят профилактические беседы с подростками и молодежью, привлекают местных жителей в свои ряды.
"Отряд не останавливается на достигнутом и продолжает свой профессиональный рост. И все это ради наших заветных "Найден. Жив"!" - говорят в "ЛизеАлерт" Крым.
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