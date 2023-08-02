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Школьникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Школьникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись
Школьникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Школьникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись
С началом учебного года школьников Херсонской и Запорожской областей проинструктируют, как не потеряться в городе и на природе, и что делать, если это вдруг... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T17:32
2023-08-02T17:33
лизаалерт
новые регионы россии
дети
херсонская область
запорожская область
общество
новости крыма
иван зуянов
юлия бабина
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. С началом учебного года школьников Херсонской и Запорожской областей проинструктируют, как не потеряться в городе и на природе, и что делать, если это вдруг случилось. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван Зуянов.Подобные лекции уже активно проводятся в Крыму, подчеркнул он:"На телефон нашей "горячей линии" можно подать не только заявку о поиске без вести пропавших, но и пригласить в детское учреждение инструктора "Школы ЛизаАлерт", который обучит детей безопасности поведения. Также есть беседы для подростков и родительские собрания. На них рассказываем основы кибербезопасности, о том, как вести себя в интернете, как осуществлять контроль за детьми через соцсети".Летом работа таких школ не прекращается. Например, недавно крымский отряд организации занимался с детьми, которые отдыхают в лагере "Юность" под Евпаторией. Там сейчас находятся более 460 ребят от 6 до 17 лет из двух новых регионов России.В свою очередь Иван Зуянов подчеркнул, что деятельность отрядов на новых территориях начинается в основном с подобных бесед, на которых, в том числе, рассказывают о поисковом отряде как таковом и о деятельности "ЛизаАлерт" в поисках без вести пропавших."На основе этих бесед формируются отряды в новых регионах", - сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьОни идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в КрымуКоптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России
https://crimea.ria.ru/20210830/bezvestno-ischeznuvshie-kuda-propadayut-lyudi-1120682127.html
новые регионы россии
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лизаалерт, новые регионы россии, дети, херсонская область, запорожская область, общество, новости крыма, иван зуянов, юлия бабина, крым
Школьникам новых регионов расскажут, как не потеряться и как найтись

"ЛизаАлерт" прочтет лекции школьникам в новых регионах России

17:32 02.08.2023 (обновлено: 17:33 02.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Сергей МельникДобровольцы организации "Лиза Алерт" помогают искать пропавших
Добровольцы организации Лиза Алерт помогают искать пропавших - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым . Сергей Мельник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. С началом учебного года школьников Херсонской и Запорожской областей проинструктируют, как не потеряться в городе и на природе, и что делать, если это вдруг случилось. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван Зуянов.
Подобные лекции уже активно проводятся в Крыму, подчеркнул он:
"На телефон нашей "горячей линии" можно подать не только заявку о поиске без вести пропавших, но и пригласить в детское учреждение инструктора "Школы ЛизаАлерт", который обучит детей безопасности поведения. Также есть беседы для подростков и родительские собрания. На них рассказываем основы кибербезопасности, о том, как вести себя в интернете, как осуществлять контроль за детьми через соцсети".
Летом работа таких школ не прекращается. Например, недавно крымский отряд организации занимался с детьми, которые отдыхают в лагере "Юность" под Евпаторией. Там сейчас находятся более 460 ребят от 6 до 17 лет из двух новых регионов России.
"Во-первых, рассказывали, чтобы дети сами в лес не ходили, только со взрослыми. Обязательно, чтобы у них был телефон и желательно заряженный. Чтоб они знали телефон спасательной службы 112 для города, чтобы знали наизусть телефон своих родителей. В лесу отрабатывали понятие, что, если потерялся, не пытайся сам найтись, стой на месте. Для города рассказывали им, к кому можно обращаться, а к кому нет. Если потерялся в торговом центре или на улице, то нужно обратиться к мамам с детьми, к полиции, охранникам", - уточнила старшая направления "Обучение" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Юлия Бабина.
В свою очередь Иван Зуянов подчеркнул, что деятельность отрядов на новых территориях начинается в основном с подобных бесед, на которых, в том числе, рассказывают о поисковом отряде как таковом и о деятельности "ЛизаАлерт" в поисках без вести пропавших.
"На основе этих бесед формируются отряды в новых регионах", - сказал он.
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