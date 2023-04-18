https://crimea.ria.ru/20230418/koptery-i-okhrana-lizaalert-nachali-iskat-lyudey-v-novykh-regionakh-rossii-1128227944.html

Коптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России

Коптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Коптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России

Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начали искать пропавших людей в новых регионах России. В помощь волонтерам пришли военные, Росгвардия и... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T08:44

2023-04-18T08:44

2023-04-18T11:10

новые регионы россии

херсонская область

общество

происшествия

новости

лизаалерт

поиск людей на новых территориях россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начали искать пропавших людей в новых регионах России. В помощь волонтерам пришли военные, Росгвардия и современная техника.Как рассказали поисковики на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", первые физические поиски прошли в Херсонской области. Искали 13-летнего подростка, который бесследно исчез во время прогулки.Парня искали специалисты следственного комитета, силовики главка МВД по Херсонской области, бойцы Росгвардии и военные."Толя пропал после прогулки 30 марта 2023 года – просто ушел с детской площадки, где гулял с друзьями, и не вернулся домой. Село, где проживает мальчик, окружено полями, есть несколько водоемов, лесополосы и оросительные каналы. Мы пришли к выводу, что для осмотра местности необходимо задействовать беспилотную авиацию. Начались подготовка к выезду и согласование полета со службами. Следственный комитет дал добро на выезд, но на координацию с остальными службами ушло достаточно много времени, ведь необходимо было получить одобрение от полиции, военных, Росгвардии", - рассказали подробности спасательной операции поисковики.Восьмого апреля пять человек выехали на поиск в сопровождении сотрудников служб для обеспечения безопасности."Несмотря на капризы природы, задача на территории села Балтозаровка выполнялась в короткие промежутки, когда дождь прекращался: мы поднимали в небо БПЛА, а сотрудники Росгвардии совместно со старшим поисковой группы "ЛизаАлерт" выходили на задачу. Росгвардейцы осматривали заброшенные строения и подозрительные места, которые мы видели с коптера. В 17:00 полеты пришлось прекратить, потому что военные разрешили нам летать только до этого времени. Мы не обнаружили мальчика на осмотренной местности", - уточнил координатор поисков Иван.Однако на этом поиски подростка не остановлены. Волонтеры передали его родителям заранее напечатанные ориентировки, чтобы они сами распространили их по ближайшим селам, а также сделали пост в соцсетях о поиске и разместили его в чатах заранее подобранных групп.Читайте также на РИА Новости Крым:Шанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт"Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт""ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ

https://crimea.ria.ru/20221109/lizaalert-budet-razyskivat-propavshikh-detey-v-novykh-regionakh-rf-1125284685.html

новые регионы россии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, общество, происшествия, новости, лизаалерт, поиск людей на новых территориях россии