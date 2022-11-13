https://crimea.ria.ru/20221113/lizaalert-gotova-razvernut-poiski-propavshikh-v-novykh-regionakh-rf-1125337051.html
"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ
"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2022
"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ
9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-13T08:44
2022-11-13T08:44
2022-11-12T11:02
радио "спутник в крыму"
общество
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/19/1121864102_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_dfee4185f2617a07bb0b2fc97e9c1cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. О том, как будет организована поисковая работа в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Иван Зуянов, региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт " в Крыму и Севастополе.По словам Ивана, крымчане готовы с нуля развернуть поисковую деятельность на новых территориях. Опытным путем отряд освоил уже 64 российских региона. В работе поисковиков все средства хороши – это и соцсети, теле- и радиоэфиры, и даже банальное сарафанное радио порой приводит к неожиданным результатам.Среди причин, по которым пропадают дети, сложно выстроить логические цепочки. Каждая история по-своему уникальна. И если дошколята теряются, как правило, из-за случайности или невнимательности, то у подростков это большей частью "драматичные истории". Там и непонимание с родными, неразделенная любовь, бытовые конфликты.При этом, главным лозунгом "Лизы" остается – безопасность – как для "потеряшек", так и для самих поисковиков.
https://crimea.ria.ru/20200201/Stat-samym-Ryzhim-1117909160.html
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/19/1121864102_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_2bcd5ba4331cbf7bf59a8d75493b9a0c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новые регионы россии
"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ
Поисковики "ЛизыАлерт" готовы к работе в новых регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым.
9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. О том, как будет организована поисковая работа в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал Иван Зуянов, региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт " в Крыму и Севастополе.
"Поисковые работы востребованы. К сожалению, люди продолжают пропадать. Помощь нужна всегда, это помогает сокращать время и увеличивает шансы написать в итоге: найден, жив. Поэтому у нас нет ограничений на прием добровольцев. У людей тоже есть своя обыденная жизнь – кто-то может сегодня выйти на поиски, а кто-то завтра", – пояснил Зуянов.
По словам Ивана, крымчане готовы с нуля развернуть поисковую деятельность на новых территориях. Опытным путем отряд освоил уже 64 российских региона. В работе поисковиков все средства хороши – это и соцсети, теле- и радиоэфиры, и даже банальное сарафанное радио порой приводит к неожиданным результатам.
1 февраля 2020, 08:13Стать самым "Рыжим"
"Для нас нет ничего нового в старте работы на новых территориях, обычно кидаем клич и привлекаем местных ребят. Это может показаться странным, но желающих очень много. И потом уже не бросишь, затягивает…", – говорит представитель крымской "ЛизаАлерт".
Среди причин, по которым пропадают дети, сложно выстроить логические цепочки. Каждая история по-своему уникальна. И если дошколята теряются, как правило, из-за случайности или невнимательности, то у подростков это большей частью "драматичные истории". Там и непонимание с родными, неразделенная любовь, бытовые конфликты.
При этом, главным лозунгом "Лизы" остается – безопасность – как для "потеряшек", так и для самих поисковиков.