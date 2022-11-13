https://crimea.ria.ru/20221113/lizaalert-gotova-razvernut-poiski-propavshikh-v-novykh-regionakh-rf-1125337051.html

"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ

"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2022

"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ

9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-13T08:44

2022-11-13T08:44

2022-11-12T11:02

радио "спутник в крыму"

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. О том, как будет организована поисковая работа в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Иван Зуянов, региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт " в Крыму и Севастополе.По словам Ивана, крымчане готовы с нуля развернуть поисковую деятельность на новых территориях. Опытным путем отряд освоил уже 64 российских региона. В работе поисковиков все средства хороши – это и соцсети, теле- и радиоэфиры, и даже банальное сарафанное радио порой приводит к неожиданным результатам.Среди причин, по которым пропадают дети, сложно выстроить логические цепочки. Каждая история по-своему уникальна. И если дошколята теряются, как правило, из-за случайности или невнимательности, то у подростков это большей частью "драматичные истории". Там и непонимание с родными, неразделенная любовь, бытовые конфликты.При этом, главным лозунгом "Лизы" остается – безопасность – как для "потеряшек", так и для самих поисковиков.

https://crimea.ria.ru/20200201/Stat-samym-Ryzhim-1117909160.html

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новые регионы россии