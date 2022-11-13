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"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ
"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2022
"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ
9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-13T08:44
2022-11-12T11:02
радио "спутник в крыму"
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. О том, как будет организована поисковая работа в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Иван Зуянов, региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт " в Крыму и Севастополе.По словам Ивана, крымчане готовы с нуля развернуть поисковую деятельность на новых территориях. Опытным путем отряд освоил уже 64 российских региона. В работе поисковиков все средства хороши – это и соцсети, теле- и радиоэфиры, и даже банальное сарафанное радио порой приводит к неожиданным результатам.Среди причин, по которым пропадают дети, сложно выстроить логические цепочки. Каждая история по-своему уникальна. И если дошколята теряются, как правило, из-за случайности или невнимательности, то у подростков это большей частью "драматичные истории". Там и непонимание с родными, неразделенная любовь, бытовые конфликты.При этом, главным лозунгом "Лизы" остается – безопасность – как для "потеряшек", так и для самих поисковиков.
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общество, новые регионы россии
"ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ

Поисковики "ЛизыАлерт" готовы к работе в новых регионах России

08:44 13.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 9 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. О том, как будет организована поисковая работа в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Иван Зуянов, региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт " в Крыму и Севастополе.
"Поисковые работы востребованы. К сожалению, люди продолжают пропадать. Помощь нужна всегда, это помогает сокращать время и увеличивает шансы написать в итоге: найден, жив. Поэтому у нас нет ограничений на прием добровольцев. У людей тоже есть своя обыденная жизнь – кто-то может сегодня выйти на поиски, а кто-то завтра", – пояснил Зуянов.
По словам Ивана, крымчане готовы с нуля развернуть поисковую деятельность на новых территориях. Опытным путем отряд освоил уже 64 российских региона. В работе поисковиков все средства хороши – это и соцсети, теле- и радиоэфиры, и даже банальное сарафанное радио порой приводит к неожиданным результатам.
Добровольцы организации Лиза Алерт помогают искать пропавших - РИА Новости, 1920, 01.02.2020
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"Для нас нет ничего нового в старте работы на новых территориях, обычно кидаем клич и привлекаем местных ребят. Это может показаться странным, но желающих очень много. И потом уже не бросишь, затягивает…", – говорит представитель крымской "ЛизаАлерт".

Среди причин, по которым пропадают дети, сложно выстроить логические цепочки. Каждая история по-своему уникальна. И если дошколята теряются, как правило, из-за случайности или невнимательности, то у подростков это большей частью "драматичные истории". Там и непонимание с родными, неразделенная любовь, бытовые конфликты.
При этом, главным лозунгом "Лизы" остается – безопасность – как для "потеряшек", так и для самих поисковиков.
 
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоНовые регионы России
 
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