https://crimea.ria.ru/20220905/chtoby-deti-ne-propadali-glavnye-pravila-ot-poiskovika-otryada-lizaalert-1124399580.html

Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт"

Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт" - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт"

Что делать ребенку, если он потерялся, как обезопасить его от незнакомцев-преступников, и как вести себя, если младший член семьи не вернулся вовремя домой... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T07:34

2022-09-05T07:34

2022-09-05T07:34

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120709783_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2876c97fef8b37923fa9e7e52eb21178.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Что делать ребенку, если он потерялся, как обезопасить его от незнакомцев-преступников, и как вести себя, если младший член семьи не вернулся вовремя домой. Важные правила и рекомендации в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила инструктор школы поискового-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Юлия Гук.Как быть, если потерялсяДети теряются по очень разным причинам, говорит Юлия. Самый опасный возраст – до 10 лет."В первую очередь нужно остановиться, и ни в коем случае не бегать в поисках", – говорит Гук. Если телефона нет или он сел, а родителя нет – обратиться за помощью.По словам инструктора, есть три типа людей, к которым ребенок может подойти с такой просьбой. Это сотрудники полиции, охранники и сотрудники государственных, социальных и торговых учреждений (ТЦ, магазины, аптеки, банки), а также люди с детьми. Если вокруг таких нет – немного подождать, а потом искать в ближайшей доступности от места, где потерялся."Первое, о чем просят незнакомого человека, – позвонить. Ни в коем случае не отвести куда-то", – предупреждает инструктор.Убедиться в том, что номер набран верно и по ту сторону трубки отвечает родитель, поможет семейный пароль.Как вести себя с незнакомцем"Мы объясняем детям, что взрослый человек, который хочет причинить вред, никогда не будет носить маску, он не придет в черном плаще. Это может оказаться девушка и даже ребенок, которого отправили, чтобы увести из определенного места другого", – говорит поисковик.Поэтому, первое и главное правило, которое родители должны постоянно доносить до детей: никогда и ни с кем незнакомым ребенок никуда не уходит."Здесь очень важно научить ребенка говорить "нет". Есть спасительные фразы: "Мне мама уходить не разрешает", "Извините, я спешу", "Я не могу". Надо объяснить детям, что они незнакомым людям ничего больше объяснять не должны", – подчеркивает Гук.К незнакомым она относит всех, кроме самых близких. "Оба родителя, бабушки, дедушки, может быть, братья и сестры родителей. Все остальные люди, даже которые были когда-то в гостях, соседи – никогда нельзя с ними уходить".Кроме того, по словам Гук, ребенку очень важно объяснить, что дети не должны слушаться посторонних взрослых и помогать им что-то сделать.В случае же если незнакомец пытается насильно увести с собой ребенка, остается одно: отбиваться изо всех сил и кричать."Визжать, упираться, кричать фразу: "Я тебя не знаю!", которая привлечет внимание как можно большего числа взрослых", – объяснила поисковик.Еще несколько важных правил и рекомендаций1. Ребенок должен уходить из дома с полностью заряженным телефоном. Два номера родителей – знать наизусть. Кроме того, у него всегда должна быть с собой записочка, где они указаны.2. Если ребенок звонит и просит встретить его – откладывайте свои дела."Встретить обязательно. Особенно, если это нетипично для вашего ребенка. Возможно, он чувствует опасность от окружающих".3. Если случилось так, что ребенок оказался в безлюдном месте, где нет мобильной связи, он должен знать, что может воспользоваться единым номером вызова экстренных служб – 112."Без денег на счету этот номер будет работать, даже если в том месте не ловит сотовая связь", – объясняет Гук.4. Родителям первоклашек нужно совместно с ребенком разработать безопасный маршрут от школы до дома – минуя заброшенные места, гаражи и т. п. – и непременно пройти его сначала с ним вместе, объяснив, почему этот путь лучший.5. Никуда ни при каких обстоятельства не отправлять детей одних вечером, в темное время суток. "Даже недалеко, даже ненадолго. Это должно быть табу в семье", – сказала поисковик.Если ваш ребенок все же потерялся"Если вы знаете, что ребенок должен прийти через 30 минут, а прошло уже 60, и с ним нет связи, и вы не знаете где он, то это не стыдно – начать обзванивать знакомых, родственников, друзей ребенка, их родителей, то есть начать искать. Чем раньше начал поиск родитель, тем больше шансов, что ребенок найдется", – говорит поисковик.То же касается ситуаций, когда дети – чаще подростки – по той или иной причине сами уходят из дома. Если в кратчайшие сроки самостоятельный поиск ни к чему не привел – обращайтесь в полицию, говорит Юлия: "Правила трех суток не существует – это миф".Также можно позвонить по номеру 112, в том числе, если у вас по каким-то причинам не принимают заявление в полиции. Или напрямую на горячую линию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт": 8 800 700 54 52.

https://crimea.ria.ru/20220529/kto-takie-neznakomtsy-ili-pochemu-deti-ukhodyat-iz-doma-1123343806.html

https://crimea.ria.ru/20220518/polzovateli-avito-smogut-pomoch-lizaalert-v-poiske-propavshikh-lyudey--1123272568.html

https://crimea.ria.ru/20211226/zvonite-nemedlenno-kak-lizaalert-ischet-propavshikh-lyudey-v-krymu--1121862448.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта