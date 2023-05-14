https://crimea.ria.ru/20230514/oni-idut-iskat-poiskoviki-iz-adygei-i-stavropolya-sobralis-v-krymu-1128689017.html

Они идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму

Они идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Они идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму

Если не фирменные куртки и толстовки, то хотя бы просто шапочки или шарфики – обязательно ярко-оранжевые. И шевроны. Кто на какой горазд – с иногда затейливыми... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T18:00

2023-05-14T18:00

2023-05-14T18:00

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Если не фирменные куртки и толстовки, то хотя бы просто шапочки или шарфики – обязательно ярко-оранжевые. И шевроны. Кто на какой горазд – с иногда затейливыми и смешными позывными. Туманный весенний лес под Симферополем собрал более ста таких "рыжих" – людей разных возрастов, профессий и социальных статусов. Но все они здесь – большая команда, отряд, объединенный общей целью – найти человека.Я иду искатьС погодой более чем ста учащимся поисковых отрядов "ЛизаАлерт", съехавшимся в село Опушки под Симферополем, совсем не повезло. На улице с утра было + 7, густой туман, мелкий дождь и ледяной ветер – отголоски очередного Арктического циклона. Но учения не отменяют. Ведь ради этого и приехали."У нас регионы похожи по погодным условиям. И у нас, и здесь горно-лесистая местность, у нас очень большой перепад рельефа, есть и равнины, и горная среда", - говорит рослый мужчина, весь в ярко-оранжевом.Это представитель Ставропольского края, Дмитрий Гладской. Он и его "коллеги" приехали на полуостров пятью машинами. Раньше в Крыму не отдыхал, был только по работе. Вот и сейчас – работа, на этот раз общественная.В обычной жизни Дмитрий – управляющей лизинговой компанией. Но сейчас офисный костюм и галстук сменен на горные ботинки. Капюшон надвигает пониже на лицо: ветер пронизывающий. Говорит, что попал в отряд поиска людей благодаря любви к походам и студенческой романтике.А вот Оксана Зорина в другой жизни стрижет людей. И романтики в ее приходе в отряд не было, а был только зов жалостливого и переживательного неугомонного женского сердца."Много лет назад в Крыму потерялся пятилетний мальчик. В Синекаменке. Для поиска было очень мало людей, отряда в Крыму не было. Тогда собирались обычные неравнодушные люди. Мы ночью сидели и делали рассылку о пропаже по разным группам ВКонтакте, по чатам. Меня очень тронуло, что так много неравнодушных людей. И была мысль, что было бы круто, если бы отряд был здесь, я бы обязательно в него вступила", - рассказывает она.Как только отряд в Крыму появился, Ольга подала заявку, заполнила анкету, прошла обучение, сдала экзамен. И вот уже несколько лет она - регистратор, куратор новичков по Судаку и Феодосии.Еще один ставрополец Саша Тищенко с позывным "Техас" – человек совсем другой формации. Он - обычный рабочий на заводе."Знал про отряд на протяжении лет восьми. Но все время было ощущение, что это какие-то отдельно взятые люди, которые проходят специальную подготовку. И вот в один момент я просто зашел на них посмотреть. Заполнил анкету, зарегистрировался, пришел и просто обалдел, как тут все дружно, какая семейная обстановка. Ну и у меня сразу нашлось, куда деть свободное время", - шутит Саша.Он вообще щутник – на нарукавном шевроне буквы: "Не зли лисичку".Заветное слово "Найден"Живых находят далеко не всегда. К примеру, с начала этого года, по крымской статистике, 10 из 135, кого искали, не дождались помощи. Еще 15 – не найдены."У нас на Ставрополье все, кого мы нашли живыми, были найдены в основном тогда, когда меня нет, когда я уезжал. И я до сих пор сам с собой борюсь, думаю - надо вот успеть, успеть, успеть", - рассказывает Саша.Для этого и учатся, чтобы успевать. Масштабные межрегиональные учения отряда "ЛизаАлерт", в которых приняли участие более ста человек из Крыма, Адыгеи, Ставрополья и Краснодарского края, длились три дня. Тех, кто приехал сюда в собственные выходные, учили не только поисковики с опытом, но и сотрудники МЧС, Следственного комитета. Первый день – теория: основы первой медицинской помощи, картографии, алгоритмов поиска, управления рациями и навигации.Второй – сам поиск, в котором всех делят на два больших отряда – со своими руководителями, распределением должностных обязанностей.Коптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России >> "По первой легенде у нас потерялись мама, папа и ребенок, пошли за грибами. Ищем папу, потому что мама с ребенком выйдет к нам потом. Вчера координатор на командно-штабных учениях озвучивал этот поиск, обрисовали задачи, сделали прозвон. Вторая легенда – второго штаба: дедушка с потерей памяти ушел из поселка Краснолесье. Есть свидетельства по другим поселкам - Опушки, Соловьевка. В лесу должны его найти". – дает задание старшая направления обучения "ЛизаАлерт" в Крыму Юлия Бабина.Организация штаба и вперед – в лес, в мокрые кусты, через ветер и сумерки – до победного конца, пока в рациях не прозвучат заветное слово: "Найден!"Нужны "лисы"Региональный представитель "ЛизаАлерт" в Крыму Иван Воеводин говорит, что оценивают команды по разным критериям: по качеству постановки задач, по их логике, по соответствию этих задач алгоритмам поиска. Потом ошибки совместно разбирают.Но оценка – не главное. Главное – навыки каждого "лиса". Причем навыки бывают не только по особенностям поиска в городской и лесной местности (а они разные!). Александр Тищенко подтверждает наши слова:Иван Воеводин убежден: помогать может в принципе любой – в отряд люди нужны всегда. Если не прочесывать городские кварталы, так обзванивать различные службы, писать в соцсетях; нужны те, кто на внедорожниках – для леса; нужны и те, кто просто привезет поисковикам горячей еды, подзарядит рации, распечатает объявления.Но прежде, чем помогать, нужно учиться. Потому что в хаотичном стремлении помочь толку бывает мало. К примеру, есть такие ситуации, когда поиск, несмотря на желание как можно быстрее найти потерявшегося, нужно обязательно временно прекратить.Отряды бывают разные: координации, связи, джиперов, кинологов, даже конный. Только вот с беспилотниками в некоторых регионах России пока проблема. Поэтому надежда остается только удачу, а также на человечность, внимательность к деталям, тщательность поиска, неукоснительное выполнение алгоритмов, выработанных десятилетиями. Которым учат – вот в таких условиях, приближенных к боевым.

https://crimea.ria.ru/20221205/liza-alert-v-krymu-skolko-lyudey-dobrovoltsy-nashli-s-nachala-goda-1125690556.html

https://crimea.ria.ru/20230409/svoi-i-chuzhie-kak-obezopasit-rebenka-na-ulitse-1127977865.html

https://crimea.ria.ru/20210830/bezvestno-ischeznuvshie-kuda-propadayut-lyudi-1120682127.html

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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