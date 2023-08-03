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Обучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Обучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и Севастополе
Обучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Обучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и Севастополе
Ряд лекций, которые познакомят новичков с азами в деле поиска пропавших детей и взрослых, стартуют в ближайшее время в Крыму и Севастополе. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T06:31
2023-08-03T06:31
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поиск людей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Ряд лекций, которые познакомят новичков с азами в деле поиска пропавших детей и взрослых, стартуют в ближайшее время в Крыму и Севастополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван Зуянов. Он подчеркнул, что инициатива стала возможна благодаря выигранному президентскому гранту. Таким образом отряд хочет восполнить кадровый волонтерский голод.Встречи будут как ознакомительными, так и более конкретными, обучающими. На них желающих обучат радиосвязи, картографии, навигации, методикам поиска, первой помощи. Проект будет реализован в разных городах Крыма и в Севастополе, анонсы можно найти на страницах поискового отряда "ЛизаАлерт" и АНО "Центр поиска пропавших людей в Республике Крым" в социальной сети ВКонтакте.Иван Зуянов отметил, что лето для отряда всегда – горячая пора. Это связано как с наплывом туристов на полуострове, так и с началом больших школьных каникул."Чем больше будет волонтеров, тем больше будет выходных у нас", – пошутил спикер.При этом Зуянов отметил, что ограничений по возрасту и полу нет: старшему участнику крымского отряда – более 60 лет.Вводный курс добровольца-поисковика состоится 12 августа в Севастополе. За пять лет работы поискового отряда в Крыму, в отряд было подано 2 385 заявок на поиск пропавших, из них 1 688 человек найдены живыми. В отношении детей эти цифры, соответственно, 463 – 412.Читайте также на РИА Новости Крым:Коптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах РоссииСвои и чужие: как обезопасить ребенка на улицеГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
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крым, лизаалерт, общество, поиск людей, крым-поиск, севастополь, новости крыма
Обучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и Севастополе

Отряд "ЛизаАлерт" начинает в Крыму цикл открытых лекций для будущих поисковиков

06:31 03.08.2023
 
© Фото с официальной страницы "ЛизаАлерт" в ВКонтактеКепка поисковика отряда "ЛизаАлерт"
Кепка поисковика отряда ЛизаАлерт
© Фото с официальной страницы "ЛизаАлерт" в ВКонтакте
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Ряд лекций, которые познакомят новичков с азами в деле поиска пропавших детей и взрослых, стартуют в ближайшее время в Крыму и Севастополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван Зуянов.
Он подчеркнул, что инициатива стала возможна благодаря выигранному президентскому гранту. Таким образом отряд хочет восполнить кадровый волонтерский голод.
"Наш основной ресурс – это люди. И их всегда не хватает. Грант направлен также на приобретение оборудования, которое будет помогать при обучении азам первой помощи и основам и методикам поиска", - сказал он.
Встречи будут как ознакомительными, так и более конкретными, обучающими. На них желающих обучат радиосвязи, картографии, навигации, методикам поиска, первой помощи. Проект будет реализован в разных городах Крыма и в Севастополе, анонсы можно найти на страницах поискового отряда "ЛизаАлерт" и АНО "Центр поиска пропавших людей в Республике Крым" в социальной сети ВКонтакте.
Иван Зуянов отметил, что лето для отряда всегда – горячая пора. Это связано как с наплывом туристов на полуострове, так и с началом больших школьных каникул.
"Чем больше будет волонтеров, тем больше будет выходных у нас", – пошутил спикер.
При этом Зуянов отметил, что ограничений по возрасту и полу нет: старшему участнику крымского отряда – более 60 лет.
Вводный курс добровольца-поисковика состоится 12 августа в Севастополе.

За пять лет работы поискового отряда в Крыму, в отряд было подано 2 385 заявок на поиск пропавших, из них 1 688 человек найдены живыми. В отношении детей эти цифры, соответственно, 463 – 412.
Поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
14 мая, 18:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Они идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму
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