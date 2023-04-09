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Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице
Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице
В современном мире ребенка подстерегает множество опасностей, в том числе фиксируются случаи похищений. Главные правила, которые помогут обеспечить безопасность РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T08:57
2023-04-09T08:57
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
крым
дети
безопасность
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В современном мире ребенка подстерегает множество опасностей, в том числе фиксируются случаи похищений. Главные правила, которые помогут обеспечить безопасность детей, в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислили эксперты отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и Севастополе.Определить круг доверияПо словам представителя "ЛизаАлерт" в регионе Ивана Зуянова, прежде всего необходимо объяснять детям, кто для них является посторонним, и какие опасности могут нести эти люди. Кроме того, нужно ограничить и четко обозначить ребенку круг лиц, которым можно доверять.Он советует регулярно напоминать детям правила безопасности, лучше всего – в игровом формате, и не игнорировать детские просьбы."Даже если ребенок всегда добирается из школы самостоятельно, а тут вдруг звонит и просит его встретить – не игнорируйте такую просьбу. Вероятно, он что-то увидел или даже почувствовал. Даже если он не может объяснить, что случилось, важно бросить все и встретить", - подчеркивает Зуянов.Научить говорить "нет"Она подчеркивает, что ребенок должен уметь отказать не только взрослому, но и другим незнакомым детям, если они пытаются его куда-то увести."Еще очень важно научить ребенка громко кричать. Причем кричать: "Я вас не знаю". Это привлекает внимание окружающих", - добавляют эксперты.Объяснить, куда бежатьЕсли ребенок попал в такую ситуацию, когда его преследует незнакомец, однозначно необходимо бежать в людное место. И это тоже надо объяснить.Если же взрослый человек на улице увидел подозрительную ситуацию, в которой кажется, что ребенку может угрожать опасность – необходимо вмешаться и поинтересоваться, что происходит. В спорной ситуации следует вызвать полицию, настаивают специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала годаШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт"Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты
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общество, совет эксперта, крым, дети, безопасность, психология
Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице

Эксперты "ЛизаАлерт" назвали главные правила детской безопасности

08:57 09.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДевочка катается на велосипеде в Ботаническом саду Крымского федерального университета им.Вернадского в Симферополе
Девочка катается на велосипеде в Ботаническом саду Крымского федерального университета им.Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В современном мире ребенка подстерегает множество опасностей, в том числе фиксируются случаи похищений. Главные правила, которые помогут обеспечить безопасность детей, в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислили эксперты отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и Севастополе.

Определить круг доверия

По словам представителя "ЛизаАлерт" в регионе Ивана Зуянова, прежде всего необходимо объяснять детям, кто для них является посторонним, и какие опасности могут нести эти люди. Кроме того, нужно ограничить и четко обозначить ребенку круг лиц, которым можно доверять.
"Также важно приучать ребенка по всем непонятным ситуациям звонить родителям. Причем, не просто звонить, а на всякий случай установить какое-то кодовое слово", - советует эксперт.
Он советует регулярно напоминать детям правила безопасности, лучше всего – в игровом формате, и не игнорировать детские просьбы.
"Даже если ребенок всегда добирается из школы самостоятельно, а тут вдруг звонит и просит его встретить – не игнорируйте такую просьбу. Вероятно, он что-то увидел или даже почувствовал. Даже если он не может объяснить, что случилось, важно бросить все и встретить", - подчеркивает Зуянов.
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Научить говорить "нет"

"Очень важно научить ребенка говорить "нет". Здесь играет большую роль авторитет взрослых. Если взрослый человек подходит к ребенку и просит о какой-то помощи, часто ребенок не может отказать. Нужно четко объяснить: "Взрослый никогда не обратится за помощью к ребенку. Взрослый всегда пойдет к взрослому", - дает следующую рекомендацию инструктор школы "ЛизаАлерт" Юлия Тук.
Она подчеркивает, что ребенок должен уметь отказать не только взрослому, но и другим незнакомым детям, если они пытаются его куда-то увести.
"Еще очень важно научить ребенка громко кричать. Причем кричать: "Я вас не знаю". Это привлекает внимание окружающих", - добавляют эксперты.
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Объяснить, куда бежать

Если ребенок попал в такую ситуацию, когда его преследует незнакомец, однозначно необходимо бежать в людное место. И это тоже надо объяснить.
"Ребенок должен понимать, что пытаться убежать в лес, где-то спрятаться – это не вариант. Нужно бежать в супермаркет, в какое-то учреждение, в любое место, где много людей", - говорят специалисты.
Если же взрослый человек на улице увидел подозрительную ситуацию, в которой кажется, что ребенку может угрожать опасность – необходимо вмешаться и поинтересоваться, что происходит. В спорной ситуации следует вызвать полицию, настаивают специалисты.
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