https://crimea.ria.ru/20230409/svoi-i-chuzhie-kak-obezopasit-rebenka-na-ulitse-1127977865.html

Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице

Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Свои и чужие: как обезопасить ребенка на улице

В современном мире ребенка подстерегает множество опасностей, в том числе фиксируются случаи похищений. Главные правила, которые помогут обеспечить безопасность РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T08:57

2023-04-09T08:57

2023-04-09T08:57

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

крым

дети

безопасность

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/71/1112227126_0:195:3230:2013_1920x0_80_0_0_af7a4f598c8d4a36af9a0b65f4ca6b09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В современном мире ребенка подстерегает множество опасностей, в том числе фиксируются случаи похищений. Главные правила, которые помогут обеспечить безопасность детей, в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислили эксперты отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и Севастополе.Определить круг доверияПо словам представителя "ЛизаАлерт" в регионе Ивана Зуянова, прежде всего необходимо объяснять детям, кто для них является посторонним, и какие опасности могут нести эти люди. Кроме того, нужно ограничить и четко обозначить ребенку круг лиц, которым можно доверять.Он советует регулярно напоминать детям правила безопасности, лучше всего – в игровом формате, и не игнорировать детские просьбы."Даже если ребенок всегда добирается из школы самостоятельно, а тут вдруг звонит и просит его встретить – не игнорируйте такую просьбу. Вероятно, он что-то увидел или даже почувствовал. Даже если он не может объяснить, что случилось, важно бросить все и встретить", - подчеркивает Зуянов.Научить говорить "нет"Она подчеркивает, что ребенок должен уметь отказать не только взрослому, но и другим незнакомым детям, если они пытаются его куда-то увести."Еще очень важно научить ребенка громко кричать. Причем кричать: "Я вас не знаю". Это привлекает внимание окружающих", - добавляют эксперты.Объяснить, куда бежатьЕсли ребенок попал в такую ситуацию, когда его преследует незнакомец, однозначно необходимо бежать в людное место. И это тоже надо объяснить.Если же взрослый человек на улице увидел подозрительную ситуацию, в которой кажется, что ребенку может угрожать опасность – необходимо вмешаться и поинтересоваться, что происходит. В спорной ситуации следует вызвать полицию, настаивают специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала годаШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт"Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты

https://crimea.ria.ru/20220905/chtoby-deti-ne-propadali-glavnye-pravila-ot-poiskovika-otryada-lizaalert-1124399580.html

https://crimea.ria.ru/20220529/kto-takie-neznakomtsy-ili-pochemu-deti-ukhodyat-iz-doma-1123343806.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, крым, дети, безопасность, психология