https://crimea.ria.ru/20221205/liza-alert-v-krymu-skolko-lyudey-dobrovoltsy-nashli-s-nachala-goda-1125690556.html
"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года - РИА Новости Крым, 05.12.2022
"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" в Крыму в начала года разыскали более 400 человек, в том числе более ста несовершеннолетних. Поисковую статистику и... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T19:37
2022-12-05T19:37
2022-12-05T19:42
общество
крым
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" в Крыму в начала года разыскали более 400 человек, в том числе более ста несовершеннолетних. Поисковую статистику и правила поиска на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель крымского отделения "ЛизаАлерт" Иван Зуянов.По его словам, отказы в заявках бывают в тех случаях, когда заявители не хотят предоставлять информацию в полном объеме и если речь идет о криминальном розыске - это дело полиции. "Также отказываем в случаях, если речь идет о семейных конфликтах: например, папа забрал ребенка у мамы и куда-то увез. Это вопрос судебных приставов, но не наш", - добавил он.В остальных случаях добровольцы обязательно примут участие в поиске, однако прежде следует написать заявление в полицию."Если не подано заявление в полицию - отряд не берется. Если только это не касается ситуаций, связанных с явной угрозой для жизни или речь не идет о детях. Но это предусматривает подачу заявления в процессе. "Правила трех суток" не существует. Обращаться о пропаже нужно сразу, как только вы поняли, что человек пропал. Отказать в приеме заявления полиция не может. Сразу после этого начинаются поиски. Чем раньше, тем больше шансов. Особенно в холодное время года, и особенно, если это касается детей", - продолжает доброволец.По словам Зуянова, сегодня в крымском отряде работают около 300 волонтеров. Присоединиться может каждый желающий старше 18 лет - правильно работать в отряде научат, тем более, направлений поиска множество - от выхода на местность, до обработки телефонных звонков. Всего же в России подразделения "ЛизаАлерт" существуют в 64 регионах, и все они тесно взаимодействуют между собой, помогая друг другу в розыске пропавших людей.Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель всероссийского добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.
https://crimea.ria.ru/20200201/Stat-samym-Ryzhim-1117909160.html
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общество, крым, новые регионы россии
"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
Крымские волонтеры "ЛизаАлерт" с начала года вернули в семьи более 400 человек
19:37 05.12.2022 (обновлено: 19:42 05.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" в Крыму в начала года разыскали более 400 человек, в том числе более ста несовершеннолетних. Поисковую статистику и правила поиска на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель крымского отделения "ЛизаАлерт" Иван Зуянов.
"За год в отряд поступило 583 заявки, найдены живыми 404 человека, к сожалению, погибшими найдено 50 человек, продолжается поиск 31 человека, отказано в поиске 97 раз. Что касается несовершеннолетних, за год пропало 110 человек, найдены живыми 94, погибшие - трое, отказано в заявке 12 раз", - озвучил статистику Зуянов.
По его словам, отказы в заявках бывают в тех случаях, когда заявители не хотят предоставлять информацию в полном объеме и если речь идет о криминальном розыске - это дело полиции.
"Также отказываем в случаях, если речь идет о семейных конфликтах: например, папа забрал ребенка у мамы и куда-то увез. Это вопрос судебных приставов, но не наш", - добавил он.
В остальных случаях добровольцы обязательно примут участие в поиске, однако прежде следует написать заявление в полицию.
"Если не подано заявление в полицию - отряд не берется. Если только это не касается ситуаций, связанных с явной угрозой для жизни или речь не идет о детях. Но это предусматривает подачу заявления в процессе. "Правила трех суток" не существует. Обращаться о пропаже нужно сразу, как только вы поняли, что человек пропал. Отказать в приеме заявления полиция не может. Сразу после этого начинаются поиски. Чем раньше, тем больше шансов. Особенно в холодное время года, и особенно, если это касается детей", - продолжает доброволец.
По словам Зуянова, сегодня в крымском отряде работают около 300 волонтеров. Присоединиться может каждый желающий старше 18 лет - правильно работать в отряде научат, тем более, направлений поиска множество - от выхода на местность, до обработки телефонных звонков. Всего же в России подразделения "ЛизаАлерт" существуют в 64 регионах, и все они тесно взаимодействуют между собой, помогая друг другу в розыске пропавших людей.
1 февраля 2020, 08:13Стать самым "Рыжим"
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель всероссийского добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы
по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.