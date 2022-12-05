https://crimea.ria.ru/20221205/liza-alert-v-krymu-skolko-lyudey-dobrovoltsy-nashli-s-nachala-goda-1125690556.html

"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года

"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года - РИА Новости Крым, 05.12.2022

"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года

Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" в Крыму в начала года разыскали более 400 человек, в том числе более ста несовершеннолетних. Поисковую статистику и... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T19:37

2022-12-05T19:37

2022-12-05T19:42

общество

крым

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" в Крыму в начала года разыскали более 400 человек, в том числе более ста несовершеннолетних. Поисковую статистику и правила поиска на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал региональный представитель крымского отделения "ЛизаАлерт" Иван Зуянов.По его словам, отказы в заявках бывают в тех случаях, когда заявители не хотят предоставлять информацию в полном объеме и если речь идет о криминальном розыске - это дело полиции. "Также отказываем в случаях, если речь идет о семейных конфликтах: например, папа забрал ребенка у мамы и куда-то увез. Это вопрос судебных приставов, но не наш", - добавил он.В остальных случаях добровольцы обязательно примут участие в поиске, однако прежде следует написать заявление в полицию."Если не подано заявление в полицию - отряд не берется. Если только это не касается ситуаций, связанных с явной угрозой для жизни или речь не идет о детях. Но это предусматривает подачу заявления в процессе. "Правила трех суток" не существует. Обращаться о пропаже нужно сразу, как только вы поняли, что человек пропал. Отказать в приеме заявления полиция не может. Сразу после этого начинаются поиски. Чем раньше, тем больше шансов. Особенно в холодное время года, и особенно, если это касается детей", - продолжает доброволец.По словам Зуянова, сегодня в крымском отряде работают около 300 волонтеров. Присоединиться может каждый желающий старше 18 лет - правильно работать в отряде научат, тем более, направлений поиска множество - от выхода на местность, до обработки телефонных звонков. Всего же в России подразделения "ЛизаАлерт" существуют в 64 регионах, и все они тесно взаимодействуют между собой, помогая друг другу в розыске пропавших людей.Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель всероссийского добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

https://crimea.ria.ru/20200201/Stat-samym-Ryzhim-1117909160.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, новые регионы россии