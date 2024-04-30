https://crimea.ria.ru/20240430/40-dney-posle-terakta-v-krokuse--nachalis-panikhidy-po-pogibshim-1136957540.html

40 дней после теракта в "Крокусе" – начались панихиды по погибшим

40 дней после теракта в "Крокусе" – начались панихиды по погибшим - РИА Новости Крым, 30.04.2024

40 дней после теракта в "Крокусе" – начались панихиды по погибшим

В России вспоминают жертв теракта в "Крокус Сити Холле" – со дня трагедии прошло 40 дней. Около концертного зала, а также в Никольском соборе в Красногорске... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T12:05

2024-04-30T12:05

2024-04-30T12:05

"крокус сити холл"

память

утраты

общество

терроризм

теракт

подмосковье

московская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1e/1136957700_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_9e98521f36c354bd7cf3c2cc6fd1a606.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В России вспоминают жертв теракта в "Крокус Сити Холле" – со дня трагедии прошло 40 дней. Около концертного зала, а также в Никольском соборе в Красногорске начались панихиды по погибшим, сообщает РИА Новости. У мемориала на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле" с утра 30 апреля собирались люди. Стихийный мемориал на месте теракта появился почти сразу, позже его перенесли ближе к "Крокус ЭКСПО". Заупокойное богослужение проходит также в Никольском соборе в Павшинской пойме в городе Красногорске. Об этом утром сообщил настоятель собора, священник Василий Лосев. Напомним, в первые сутки после теракта в Одинцовской епархии при Никольском соборе Красногорска был создан оперативный штаб помощи пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Священники дежурили в больницах, куда доставляли пострадавших, а также в Центре помощи правительства Московской области, куда обращались родственники погибших и раненых. В компании Crocus Group cегодня сообщили, что Фонд Муслима Магомаева собрал для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" около 140 млн рублей.Отмечается, что пожертвования на сумму 100 млн рублей внесли владелец компании Сrocus Group и его сын. Также поддержку оказали партнеры компании, одной из таких инициатив стал благотворительный концерт Юрия Куклачева, который прошел в апреле в Vegas City Hall.Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали 551. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. По делу арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособники, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. 27 апреля в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы сообщили, что арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле". На девятый день после теракта в России, 30 марта, возле "Крокус Сити Холла" прошла памятная акция "Журавли". В память о погибших в городах России зажигали свечи на площадях и у стихийных мемориалов. Читайте также на РИА Новости Крым: Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след В Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами

https://crimea.ria.ru/20240412/vopros-prichastnosti-zapada-k-teraktu-v-krokuse-ostaetsya-otkrytym--mid-1136512177.html

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", память, утраты, общество, терроризм, теракт, подмосковье, московская область, новости