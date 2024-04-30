https://crimea.ria.ru/20240430/ochered-na-krymskiy-most-rastet-1136959991.html
Очередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Очередь на Крымский мост растет
Днем во вторник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T14:16
2024-04-30T14:16
2024-04-30T14:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, кубань, крым, новости крыма
Очередь на Крымский мост растет
В очереди на Крымский мост стоят 70 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.