https://crimea.ria.ru/20240430/ochered-na-krymskiy-most-rastet-1136959991.html

Очередь на Крымский мост растет

Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Очередь на Крымский мост растет

Днем во вторник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T14:16

2024-04-30T14:16

2024-04-30T14:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

керченский пролив

тамань

кубань

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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керчь

керченский пролив

тамань

кубань

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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