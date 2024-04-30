https://crimea.ria.ru/20240430/bil-i-moril-golodom-maloletnyuyu-doch-v-sevastopole-osudyat-muzhchinu-1136959240.html

Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину

Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину

48-летний житель Севастополя предстанет перед судом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, которую систематически избивал, морил... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T13:34

2024-04-30T13:34

2024-04-30T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 48-летний житель Севастополя предстанет перед судом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, которую систематически избивал, морил голодом и унижал. Ребенка забрали в приют. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу."В ходе предварительного расследования полицейские выяснили, что нигде не работающий мужчина, воспитывающий в одиночку малолетнюю дочь, с целью наказания за надуманные провинности систематически ее бил и унижал, лишал еды и необходимых для нормальной жизни условий, не впускал на ночлег в квартиру, запрещал обращаться в медицинские учреждения и посещать школу", – рассказали в полиции.Сообщается, что чуть более полугода назад полицейские совместно с сотрудниками прокуратурой уже изымали ребенка у этого человека. В ноябре 2023 года девочка была помещена в социальный приют, но сильно скучала по друзьям и домашним питомцам, просилась домой, и ее отпустили. Но потом стало известно, что отец ребенка своего отношения к ней не изменил, и полиции снова пришлось вмешаться. По адресу правоохранители приехали вместе со спасателями из регионального ГУ МЧС. Выяснилось, что 48-летний отец девочки нигде по-прежнему нигде не работает и не пытается трудоустроиться, а еду покупал за деньги, "которые ему ежемесячно присылал брат". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его материалы вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным актом уже переданы в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Читайте также на РИА Новости Крым: Трехлетний ребенок выпал из окна на 12 этаже в Москве Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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