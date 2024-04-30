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Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину
Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину
48-летний житель Севастополя предстанет перед судом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, которую систематически избивал, морил... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T13:34
2024-04-30T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 48-летний житель Севастополя предстанет перед судом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, которую систематически избивал, морил голодом и унижал. Ребенка забрали в приют. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу."В ходе предварительного расследования полицейские выяснили, что нигде не работающий мужчина, воспитывающий в одиночку малолетнюю дочь, с целью наказания за надуманные провинности систематически ее бил и унижал, лишал еды и необходимых для нормальной жизни условий, не впускал на ночлег в квартиру, запрещал обращаться в медицинские учреждения и посещать школу", – рассказали в полиции.Сообщается, что чуть более полугода назад полицейские совместно с сотрудниками прокуратурой уже изымали ребенка у этого человека. В ноябре 2023 года девочка была помещена в социальный приют, но сильно скучала по друзьям и домашним питомцам, просилась домой, и ее отпустили. Но потом стало известно, что отец ребенка своего отношения к ней не изменил, и полиции снова пришлось вмешаться. По адресу правоохранители приехали вместе со спасателями из регионального ГУ МЧС. Выяснилось, что 48-летний отец девочки нигде по-прежнему нигде не работает и не пытается трудоустроиться, а еду покупал за деньги, "которые ему ежемесячно присылал брат". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его материалы вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным актом уже переданы в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Читайте также на РИА Новости Крым: Трехлетний ребенок выпал из окна на 12 этаже в Москве Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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происшествия, умвд россии по севастополю, крым, новости крыма, севастополь, новости, общество
Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину

В Севастополе безработный отец пойдет под суд за издевательства над малолетней дочерью

13:34 30.04.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 48-летний житель Севастополя предстанет перед судом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, которую систематически избивал, морил голодом и унижал. Ребенка забрали в приют. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
"В ходе предварительного расследования полицейские выяснили, что нигде не работающий мужчина, воспитывающий в одиночку малолетнюю дочь, с целью наказания за надуманные провинности систематически ее бил и унижал, лишал еды и необходимых для нормальной жизни условий, не впускал на ночлег в квартиру, запрещал обращаться в медицинские учреждения и посещать школу", – рассказали в полиции.
Сообщается, что чуть более полугода назад полицейские совместно с сотрудниками прокуратурой уже изымали ребенка у этого человека.
В ноябре 2023 года девочка была помещена в социальный приют, но сильно скучала по друзьям и домашним питомцам, просилась домой, и ее отпустили. Но потом стало известно, что отец ребенка своего отношения к ней не изменил, и полиции снова пришлось вмешаться.
По адресу правоохранители приехали вместе со спасателями из регионального ГУ МЧС.

"Объективно оценив условия, в которых проживает ребенок, приняли решение незамедлительно изъять ее у отца и поместить в социальный приют", – рассказали в полиции.

Выяснилось, что 48-летний отец девочки нигде по-прежнему нигде не работает и не пытается трудоустроиться, а еду покупал за деньги, "которые ему ежемесячно присылал брат".
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Его материалы вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным актом уже переданы в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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