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Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме
Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме
О ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей на пожаре в Бурятии будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета, об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T10:30
2024-04-23T10:30
2024-04-23T10:30
происшествия
пожар
дети
бурятия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. О ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей на пожаре в Бурятии будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Во вторник утром произошло возгорание деревянного жилого дома в селе Тресково. В задымленном помещении пожарные обнаружили в шкафу тела детей 1 года, 2 и 4 лет.В ходе следствия установлено: когда случился пожар, 26-летняя мать погибших малышей находилась дома в пьяном состоянии. Отец детей был на работе, а старший 10-летний ребенок - в школе. Сосед семьи, заметив дым, помог женщине покинуть горящий дом. О том, что в доме находятся малыши, мать умолчала."Следователями также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) компетентных органов, призванных соблюдать законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - уточнили в Следкоме.Позже об установленных обстоятельствах по данному факту будет представлен доклад в центральный аппарат Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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происшествия, пожар, дети, бурятия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме
О причинах гибели троих малышей на пожаре в Бурятии доложат в центральный аппарат Следкома
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. О ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей на пожаре в Бурятии будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во вторник утром произошло возгорание
деревянного жилого дома в селе Тресково. В задымленном помещении пожарные обнаружили в шкафу тела детей 1 года, 2 и 4 лет.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено: когда случился пожар, 26-летняя мать погибших малышей находилась дома в пьяном состоянии. Отец детей был на работе, а старший 10-летний ребенок - в школе. Сосед семьи, заметив дым, помог женщине покинуть горящий дом. О том, что в доме находятся малыши, мать умолчала.
"Следователями также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) компетентных органов, призванных соблюдать законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - уточнили в Следкоме.
Позже об установленных обстоятельствах по данному факту будет представлен доклад в центральный аппарат Следкома.
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