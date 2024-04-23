https://crimea.ria.ru/20240423/smertelnyy-pozhar-v-buryatii-pyanaya-mat-ne-skazala-o-detyakh-v-dome-1136771892.html

Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме

Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме

О ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей на пожаре в Бурятии будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета, об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T10:30

2024-04-23T10:30

2024-04-23T10:30

происшествия

пожар

дети

бурятия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. О ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей на пожаре в Бурятии будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Во вторник утром произошло возгорание деревянного жилого дома в селе Тресково. В задымленном помещении пожарные обнаружили в шкафу тела детей 1 года, 2 и 4 лет.В ходе следствия установлено: когда случился пожар, 26-летняя мать погибших малышей находилась дома в пьяном состоянии. Отец детей был на работе, а старший 10-летний ребенок - в школе. Сосед семьи, заметив дым, помог женщине покинуть горящий дом. О том, что в доме находятся малыши, мать умолчала."Следователями также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) компетентных органов, призванных соблюдать законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - уточнили в Следкоме.Позже об установленных обстоятельствах по данному факту будет представлен доклад в центральный аппарат Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего

бурятия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, дети, бурятия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)