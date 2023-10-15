https://crimea.ria.ru/20231015/ogon-voda-i-silnye-lyudi--kto-i-kak-tushit-pozhary-v-krymu-1132077232.html

Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента

Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента

Большинство пожаров в Крыму происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Данные корреспонденту РИА Новости Крым озвучили в ГУ МЧС по Крыму. В цифровом... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T09:38

2023-10-15T09:38

2023-10-15T09:58

фотоленты

гу мчс рф по республике крым

крым

статистика

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Большинство пожаров в Крыму происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Данные корреспонденту РИА Новости Крым озвучили в ГУ МЧС по Крыму. В цифровом значении таких – более 80%. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования и электросетей, далее - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей.В МЧС есть специальная профессия, представители которой расследуют причины пожаров – пожарные дознаватели."Дознаватель – это тот же следователь, только в системе МЧС. Мы ведем расследования по трем статьям уголовного кодекса, - уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем в крупном размере (более 250 тыс. рублей), нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежало их соблюдение, если это повлекло тяжкий вред здоровью людей и нарушение правил пожарной безопасности в лесах, если это повлекло за собой значительный ущерб", - рассказывает старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности ГУ МЧС по РК Владимир Барабан.Он образно сравнивает свою работу с трудом археологов."Надо по обрывочным неполным данным восстановить картину допожарной обстановки, причем восстанавливать надо правильно, ведь за этим стоят судьбы людей или чьи-то большие деньги. Рекордный пожар у меня был с ущербом 10 миллиардов рублей", - говорит дознаватель.В юности Владимир Барабан также тушил пожары в специальном костюме и с кислородным баллоном за спиной. Говорит, что самое страшное – не огонь, не высота, не клаустрофобия, а боязнь не успеть спасти человека.При этом сетует на то, что знания пожарной безопасности у населения нулевые. И профилактика пожаров – один из приоритетов работы МЧС."Добились от администрации Симферополя уборки мусора с контейнерных площадок, выкоса травы, ремонта пожарных гидрантов по городу и водонапорной башни в Каменке. Массив там безводный, водопровода нет. Если раньше пожарная машина ездила заправляться на гидрант достаточно далеко, то теперь мы можем забирать воду из башни", - с гордостью говорит Барабан.По его данным, в Симферополе за год уже было более 200 пожаров.Всего же с начала года в Крыму ликвидировано 2947 пожаров, из них 1510 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и 421 пожар, связанный с возгоранием мусора. На пожарах: травмировано 119 человек, спасено 74 человека, эвакуировано 465 человек, погибли 45 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма под замком: запрет на посещение продленПод Симферополем горит ангар с кормами для животных"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности

https://crimea.ria.ru/20231003/v-krymu-proveryat-sistemy-opovescheniya--preduprezhdenie-mchs-1131793894.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, крым, статистика, пожар