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Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Фотоленты
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Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента
Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента
Большинство пожаров в Крыму происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Данные корреспонденту РИА Новости Крым озвучили в ГУ МЧС по Крыму. В цифровом... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T09:38
2023-10-15T09:58
фотоленты
гу мчс рф по республике крым
крым
статистика
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Большинство пожаров в Крыму происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Данные корреспонденту РИА Новости Крым озвучили в ГУ МЧС по Крыму. В цифровом значении таких – более 80%. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования и электросетей, далее - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей.В МЧС есть специальная профессия, представители которой расследуют причины пожаров – пожарные дознаватели."Дознаватель – это тот же следователь, только в системе МЧС. Мы ведем расследования по трем статьям уголовного кодекса, - уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем в крупном размере (более 250 тыс. рублей), нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежало их соблюдение, если это повлекло тяжкий вред здоровью людей и нарушение правил пожарной безопасности в лесах, если это повлекло за собой значительный ущерб", - рассказывает старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности ГУ МЧС по РК Владимир Барабан.Он образно сравнивает свою работу с трудом археологов."Надо по обрывочным неполным данным восстановить картину допожарной обстановки, причем восстанавливать надо правильно, ведь за этим стоят судьбы людей или чьи-то большие деньги. Рекордный пожар у меня был с ущербом 10 миллиардов рублей", - говорит дознаватель.В юности Владимир Барабан также тушил пожары в специальном костюме и с кислородным баллоном за спиной. Говорит, что самое страшное – не огонь, не высота, не клаустрофобия, а боязнь не успеть спасти человека.При этом сетует на то, что знания пожарной безопасности у населения нулевые. И профилактика пожаров – один из приоритетов работы МЧС."Добились от администрации Симферополя уборки мусора с контейнерных площадок, выкоса травы, ремонта пожарных гидрантов по городу и водонапорной башни в Каменке. Массив там безводный, водопровода нет. Если раньше пожарная машина ездила заправляться на гидрант достаточно далеко, то теперь мы можем забирать воду из башни", - с гордостью говорит Барабан.По его данным, в Симферополе за год уже было более 200 пожаров.Всего же с начала года в Крыму ликвидировано 2947 пожаров, из них 1510 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и 421 пожар, связанный с возгоранием мусора. На пожарах: травмировано 119 человек, спасено 74 человека, эвакуировано 465 человек, погибли 45 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма под замком: запрет на посещение продленПод Симферополем горит ангар с кормами для животных"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
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гу мчс рф по республике крым, крым, статистика, пожар
Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента

Почему в Крыму происходят пожары – статистика МЧС

09:38 15.10.2023 (обновлено: 09:58 15.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Большинство пожаров в Крыму происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Данные корреспонденту РИА Новости Крым озвучили в ГУ МЧС по Крыму. В цифровом значении таких – более 80%. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования и электросетей, далее - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей.
В МЧС есть специальная профессия, представители которой расследуют причины пожаров – пожарные дознаватели.
"Дознаватель – это тот же следователь, только в системе МЧС. Мы ведем расследования по трем статьям уголовного кодекса, - уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем в крупном размере (более 250 тыс. рублей), нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежало их соблюдение, если это повлекло тяжкий вред здоровью людей и нарушение правил пожарной безопасности в лесах, если это повлекло за собой значительный ущерб", - рассказывает старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности ГУ МЧС по РК Владимир Барабан.
Он образно сравнивает свою работу с трудом археологов.
"Надо по обрывочным неполным данным восстановить картину допожарной обстановки, причем восстанавливать надо правильно, ведь за этим стоят судьбы людей или чьи-то большие деньги. Рекордный пожар у меня был с ущербом 10 миллиардов рублей", - говорит дознаватель.
У него своя пожарная статистика: "Если бы можно было писать в графе причин пожара "водка", то самая частая причина пожара была бы она. В течение прошлого месяца на 10 погибших у нас восемь погибло по тем или иным причинам, связанных с алкоголем".
В юности Владимир Барабан также тушил пожары в специальном костюме и с кислородным баллоном за спиной. Говорит, что самое страшное – не огонь, не высота, не клаустрофобия, а боязнь не успеть спасти человека.
При этом сетует на то, что знания пожарной безопасности у населения нулевые. И профилактика пожаров – один из приоритетов работы МЧС.
"Добились от администрации Симферополя уборки мусора с контейнерных площадок, выкоса травы, ремонта пожарных гидрантов по городу и водонапорной башни в Каменке. Массив там безводный, водопровода нет. Если раньше пожарная машина ездила заправляться на гидрант достаточно далеко, то теперь мы можем забирать воду из башни", - с гордостью говорит Барабан.
По его данным, в Симферополе за год уже было более 200 пожаров.
Всего же с начала года в Крыму ликвидировано 2947 пожаров, из них 1510 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и 421 пожар, связанный с возгоранием мусора. На пожарах: травмировано 119 человек, спасено 74 человека, эвакуировано 465 человек, погибли 45 человек.
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пожарный должен уметь хорошо бегать и подтягиваться, а также быть психологически устойчивым.

МЧС
1 из 6

Пожарный должен уметь хорошо бегать и подтягиваться, а также быть психологически устойчивым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По мнению психологов МЧС, страх огня, высоты, замкнутого пространства может приходить и уходить, а характер – остается.

МЧС
2 из 6

По мнению психологов МЧС, страх огня, высоты, замкнутого пространства может приходить и уходить, а характер – остается.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Коллективы в пожарных частях сплоченные , случайных людей там нет. "Никогда не слышал от коллег, что у кого-то есть чувство страха, что кто-то боится. Это обычная работа", - рассказывает пожарный дознаватель Барабан.

Пожарный на пожаре
3 из 6

Коллективы в пожарных частях сплоченные , случайных людей там нет. "Никогда не слышал от коллег, что у кого-то есть чувство страха, что кто-то боится. Это обычная работа", - рассказывает пожарный дознаватель Барабан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пожарные регулярно тренируются, чтобы успеть помочь в любое время дня и ночи.

МЧС
4 из 6

Пожарные регулярно тренируются, чтобы успеть помочь в любое время дня и ночи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Дым страшнее огня - 90 процентов погибших на пожаре гибнет от отравления продуктами горения.

МЧС
5 из 6

Дым страшнее огня - 90 процентов погибших на пожаре гибнет от отравления продуктами горения.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Помогает специальная амуниция: огнемаслобензостойкие обувь и одежда, ботинки из специальной резины с металлизированными носками и подошвой и кислородный баллон.

МЧС
6 из 6

Помогает специальная амуниция: огнемаслобензостойкие обувь и одежда, ботинки из специальной резины с металлизированными носками и подошвой и кислородный баллон.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6

Пожарный должен уметь хорошо бегать и подтягиваться, а также быть психологически устойчивым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6

По мнению психологов МЧС, страх огня, высоты, замкнутого пространства может приходить и уходить, а характер – остается.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6

Коллективы в пожарных частях сплоченные , случайных людей там нет. "Никогда не слышал от коллег, что у кого-то есть чувство страха, что кто-то боится. Это обычная работа", - рассказывает пожарный дознаватель Барабан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6

Пожарные регулярно тренируются, чтобы успеть помочь в любое время дня и ночи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6

Дым страшнее огня - 90 процентов погибших на пожаре гибнет от отравления продуктами горения.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6

Помогает специальная амуниция: огнемаслобензостойкие обувь и одежда, ботинки из специальной резины с металлизированными носками и подошвой и кислородный баллон.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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