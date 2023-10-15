Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Большинство пожаров в Крыму происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Данные корреспонденту РИА Новости Крым озвучили в ГУ МЧС по Крыму. В цифровом значении таких – более 80%. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования и электросетей, далее - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей.В МЧС есть специальная профессия, представители которой расследуют причины пожаров – пожарные дознаватели."Дознаватель – это тот же следователь, только в системе МЧС. Мы ведем расследования по трем статьям уголовного кодекса, - уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем в крупном размере (более 250 тыс. рублей), нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежало их соблюдение, если это повлекло тяжкий вред здоровью людей и нарушение правил пожарной безопасности в лесах, если это повлекло за собой значительный ущерб", - рассказывает старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности ГУ МЧС по РК Владимир Барабан.Он образно сравнивает свою работу с трудом археологов."Надо по обрывочным неполным данным восстановить картину допожарной обстановки, причем восстанавливать надо правильно, ведь за этим стоят судьбы людей или чьи-то большие деньги. Рекордный пожар у меня был с ущербом 10 миллиардов рублей", - говорит дознаватель.В юности Владимир Барабан также тушил пожары в специальном костюме и с кислородным баллоном за спиной. Говорит, что самое страшное – не огонь, не высота, не клаустрофобия, а боязнь не успеть спасти человека.При этом сетует на то, что знания пожарной безопасности у населения нулевые. И профилактика пожаров – один из приоритетов работы МЧС."Добились от администрации Симферополя уборки мусора с контейнерных площадок, выкоса травы, ремонта пожарных гидрантов по городу и водонапорной башни в Каменке. Массив там безводный, водопровода нет. Если раньше пожарная машина ездила заправляться на гидрант достаточно далеко, то теперь мы можем забирать воду из башни", - с гордостью говорит Барабан.По его данным, в Симферополе за год уже было более 200 пожаров.Всего же с начала года в Крыму ликвидировано 2947 пожаров, из них 1510 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и 421 пожар, связанный с возгоранием мусора. На пожарах: травмировано 119 человек, спасено 74 человека, эвакуировано 465 человек, погибли 45 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма под замком: запрет на посещение продленПод Симферополем горит ангар с кормами для животных"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Большинство пожаров в Крыму происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Данные корреспонденту РИА Новости Крым озвучили в ГУ МЧС по Крыму. В цифровом значении таких – более 80%. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования и электросетей, далее - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей.
В МЧС есть специальная профессия, представители которой расследуют причины пожаров – пожарные дознаватели.
"Дознаватель – это тот же следователь, только в системе МЧС. Мы ведем расследования по трем статьям уголовного кодекса, - уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем в крупном размере (более 250 тыс. рублей), нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежало их соблюдение, если это повлекло тяжкий вред здоровью людей и нарушение правил пожарной безопасности в лесах, если это повлекло за собой значительный ущерб", - рассказывает старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности ГУ МЧС по РК Владимир Барабан.
Он образно сравнивает свою работу с трудом археологов.
"Надо по обрывочным неполным данным восстановить картину допожарной обстановки, причем восстанавливать надо правильно, ведь за этим стоят судьбы людей или чьи-то большие деньги. Рекордный пожар у меня был с ущербом 10 миллиардов рублей", - говорит дознаватель.
У него своя пожарная статистика: "Если бы можно было писать в графе причин пожара "водка", то самая частая причина пожара была бы она. В течение прошлого месяца на 10 погибших у нас восемь погибло по тем или иным причинам, связанных с алкоголем".
В юности Владимир Барабан также тушил пожары в специальном костюме и с кислородным баллоном за спиной. Говорит, что самое страшное – не огонь, не высота, не клаустрофобия, а боязнь не успеть спасти человека.
При этом сетует на то, что знания пожарной безопасности у населения нулевые. И профилактика пожаров – один из приоритетов работы МЧС.
"Добились от администрации Симферополя уборки мусора с контейнерных площадок, выкоса травы, ремонта пожарных гидрантов по городу и водонапорной башни в Каменке. Массив там безводный, водопровода нет. Если раньше пожарная машина ездила заправляться на гидрант достаточно далеко, то теперь мы можем забирать воду из башни", - с гордостью говорит Барабан.
По его данным, в Симферополе за год уже было более 200 пожаров.
Всего же с начала года в Крыму ликвидировано 2947 пожаров, из них 1510 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и 421 пожар, связанный с возгоранием мусора. На пожарах: травмировано 119 человек, спасено 74 человека, эвакуировано 465 человек, погибли 45 человек.
Коллективы в пожарных частях сплоченные , случайных людей там нет. "Никогда не слышал от коллег, что у кого-то есть чувство страха, что кто-то боится. Это обычная работа", - рассказывает пожарный дознаватель Барабан.
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Коллективы в пожарных частях сплоченные , случайных людей там нет. "Никогда не слышал от коллег, что у кого-то есть чувство страха, что кто-то боится. Это обычная работа", - рассказывает пожарный дознаватель Барабан.
Коллективы в пожарных частях сплоченные , случайных людей там нет. "Никогда не слышал от коллег, что у кого-то есть чувство страха, что кто-то боится. Это обычная работа", - рассказывает пожарный дознаватель Барабан.
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