https://crimea.ria.ru/20240430/s-namestnika-kievo-pecherskoy-lavry-pavla-snimut-elektronnyy-braslet--1136960668.html
С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет
С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет - РИА Новости Крым, 30.04.2024
С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет
С наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), снимут электронный браслет. Соответствующее постановление принял... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T15:46
2024-04-30T15:46
2024-04-30T15:46
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
религия
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. С наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), снимут электронный браслет. Соответствующее постановление принял Печерский районный суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ). Электронный браслет был надет на него прямо в зале суда ровно год назад, 1 апреля. Напомним, митрополит Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под арест год назад, в апреле 2023 года, на фоне начавшейся агрессивной борьбы Киева с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и, по сути, упразднения и разграбления Лавры. В марте 2023 минкульт Украины объявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру. С того времени прихожане и монахи сталкивались с попытками Киева забрать строения монастыря и выселить насельников канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ (Православная церковь Украины). Не смирившись с деятельностью киевской власти, митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "братия будет стоять до конца". Служба безопасности Украины обвинила его в "оправдании российской агрессии" и дискриминации граждан Украины по религиозному и национальному признаку. Дело передали в суд. В апреле 2023 года суд отправил наместника монастыря, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) под домашний арест. Электронный браслет ему надели прямо в зале суда. В июле того же года его взяли под стражу с возможностью внести залог 33 млн гривен (893,5 тыс. долларов). Адвокат священнослужителя Никита Чекман назвал решение суда "полным беззаконием под прикрытием правосудия". Во время оглашения приговора митрополит заявил, что не согласен с решением суда, сказав, что судят его "за Христа, за церковь, за веру" и что такой огромной суммы для выплаты залога у него нет. "Дальше - дело адвокатов", - отметил он. После этого митрополита Павла увезли в СИЗО, где он провел месяц и вышел после внесения залога, который собрали православные журналисты и активисты. 9 октября 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской Православной Церкви. В феврале 2024 года стало известно, что Киев начинает изымать культурные ценности из Киево-Печерской лавры. Тогда же сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и стали проводить обыски. Монаха лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос после обысков в святыне. 4 апреля 2024 года СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Иван Яковенко). Его подозревают в "подрывной деятельности". Его тоже обвиняют в "транслировании прокремлевских нарративов" и в том, что он называл военные действия "гражданским конфликтом". Решается вопрос о мере пресечения, митрополиту Арсению грозит до 8 лет лишения свободы. Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), религия, церковный раскол на украине, митрополит павел (лебедь), новости, киев, украина
С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет
С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет по решению суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. С наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), снимут электронный браслет. Соответствующее постановление принял Печерский районный суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ).
"Судья Печерского районного суда постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя)", – говорится в сообщении
СПЖ в Telegram-канале организации.
Электронный браслет был надет на него прямо в зале суда ровно год назад, 1 апреля. Напомним, митрополит Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под арест год назад, в апреле 2023 года, на фоне начавшейся агрессивной борьбы Киева с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и, по сути, упразднения и разграбления Лавры.
В марте 2023 минкульт Украины объявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру. С того времени прихожане и монахи сталкивались с попытками Киева забрать строения монастыря и выселить насельников канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ (Православная церковь Украины).
Не смирившись с деятельностью киевской власти, митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "братия будет стоять до конца".
Служба безопасности Украины обвинила его в "оправдании российской агрессии" и дискриминации граждан Украины по религиозному и национальному признаку. Дело передали в суд.
В апреле 2023 года суд отправил наместника монастыря, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) под домашний арест. Электронный браслет ему надели прямо в зале суда. В июле того же года его взяли под стражу с возможностью внести залог 33 млн гривен (893,5 тыс. долларов).
Адвокат священнослужителя Никита Чекман назвал решение суда "полным беззаконием под прикрытием правосудия". Во время оглашения приговора митрополит заявил, что не согласен с решением суда, сказав, что судят его "за Христа, за церковь, за веру" и что такой огромной суммы для выплаты залога у него нет.
"Дальше - дело адвокатов", - отметил он.
После этого митрополита Павла увезли в СИЗО, где он провел месяц и вышел после внесения залога, который собрали православные журналисты и активисты.
9 октября 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской Православной Церкви
.
В феврале 2024 года стало известно, что Киев начинает изымать культурные ценности из Киево-Печерской лавры
. Тогда же сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и стали проводить обыски
. Монаха лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос после обысков в святыне
.
4 апреля 2024 года СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Иван Яковенко). Его подозревают в "подрывной деятельности". Его тоже обвиняют в "транслировании прокремлевских нарративов" и в том, что он называл военные действия "гражданским конфликтом". Решается вопрос о мере пресечения, митрополиту Арсению грозит до 8 лет лишения свободы.
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