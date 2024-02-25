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Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности
Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности
С 27 февраля начнет работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры канонической Украинской... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T17:02
2024-02-25T16:55
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 27 февраля начнет работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает в воскресенье Союз православных журналистов (СПЖ).Протоиерей рассказал, что такое письмо монастырь получил после отказа содействовать "богослужению" ПЦУ в Ближних пещерах 24 февраля 2024 года, в котором должен был принимать участие "архиепископ Вышгородский Агапит" из ПЦУ.Также священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что исполнение требований Максима Остапенко невозможно, так как УПЦ и раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не находятся в евхаристическом единстве, а в пещерах проводится ремонт, который монахи выполняют по просьбе самого заповедника.9 февраля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и начали проводить обыски.19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью корреспонденту РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Как заявил митрополит, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахС ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовикиПочему судьба УПЦ зависит от выборов в США – мнение эксперта
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киево-печерская лавра, религия, новости, украина, киев, христианство, православие
Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности

Киев анонсировал изъятие культурных ценностей из Киево-Печерской лавры

17:02 25.02.2024
 
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Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 27 февраля начнет работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает в воскресенье Союз православных журналистов (СПЖ).

"Глава заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в письме в адрес монастыря заявил, что с 27 февраля начнет работу комиссия по "возвращению культурных ценностей с целью взятия их на учет", которые "фактически находятся в Ближних пещерах". Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Лавры протоиерей Никита Чекман", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.

Протоиерей рассказал, что такое письмо монастырь получил после отказа содействовать "богослужению" ПЦУ в Ближних пещерах 24 февраля 2024 года, в котором должен был принимать участие "архиепископ Вышгородский Агапит" из ПЦУ.
Также священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что исполнение требований Максима Остапенко невозможно, так как УПЦ и раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не находятся в евхаристическом единстве, а в пещерах проводится ремонт, который монахи выполняют по просьбе самого заповедника.
9 февраля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и начали проводить обыски.
19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью корреспонденту РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.
Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Как заявил митрополит, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.
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