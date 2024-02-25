https://crimea.ria.ru/20240225/iz-kievo-pecherskoy-lavry-nachinayut-izymat-kulturnye-tsennosti-1135202858.html

Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности

Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Из Киево-Печерской лавры начинают изымать культурные ценности

С 27 февраля начнет работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры канонической Украинской... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T17:02

2024-02-25T17:02

2024-02-25T16:55

киево-печерская лавра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 27 февраля начнет работу комиссия по взятию на учет культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает в воскресенье Союз православных журналистов (СПЖ).Протоиерей рассказал, что такое письмо монастырь получил после отказа содействовать "богослужению" ПЦУ в Ближних пещерах 24 февраля 2024 года, в котором должен был принимать участие "архиепископ Вышгородский Агапит" из ПЦУ.Также священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что исполнение требований Максима Остапенко невозможно, так как УПЦ и раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не находятся в евхаристическом единстве, а в пещерах проводится ремонт, который монахи выполняют по просьбе самого заповедника.9 февраля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и начали проводить обыски.19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью корреспонденту РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Как заявил митрополит, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахС ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовикиПочему судьба УПЦ зависит от выборов в США – мнение эксперта

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киево-печерская лавра, религия, новости, украина, киев, христианство, православие