https://crimea.ria.ru/20231020/patriarkh-kirill-prizval-pravoslavnye-tserkvi-mira-podderzhat-upts-1132211041.html

Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ

Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ

Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира и представителей международных организаций поддержать каноническую Украинскую православную церковь, текст... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T09:11

2023-10-20T09:11

2023-10-20T09:11

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира и представителей международных организаций поддержать каноническую Украинскую православную церковь, текст патриаршего послания размещен на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Накануне Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете "религиозных организаций, связанных с Россией". "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность канонической УПЦ в стране. "Прошу вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", – говорится в тексте обращения.Патриарх выразил надежду, что меры по предотвращению беззакония могут быть приняты до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях и вступит в силу.Он напомнил, что принятию законопроекта предшествовали клеветническая антицерковная кампания в украинских СМИ, захваты храмов с применением грубого насилия к духовенству и верующим, возбуждение многочисленных фиктивных уголовных дел, давление на епископат со стороны спецслужб, попытки захвата Успенской Киево-Печерской лавры и других монастырей, волна принудительного закрытия храмов УПЦ, запрет совершения ею богослужений, изъятие земельных участков, занятых ее монастырями, храмами и святынями."Несмотря на установленные факты нарушения прав верующих Украинской православной церкви, украинские власти продолжают политику ликвидации этой религиозной общины, умножая страдания миллионов верующих. Епископат и верующие при этом остаются лишены права эффективной юридической защиты своих прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, создаваемой религиозными экстремистами при попустительстве властей", - констатировал Предстоятель РПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны в первом чтении принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.Читайте также на РИА Новости Крым:Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиНа Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыряРелигиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины

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