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Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ
Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ
Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира и представителей международных организаций поддержать каноническую Украинскую православную церковь, текст... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T09:11
2023-10-20T09:11
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира и представителей международных организаций поддержать каноническую Украинскую православную церковь, текст патриаршего послания размещен на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Накануне Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете "религиозных организаций, связанных с Россией". "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность канонической УПЦ в стране. "Прошу вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", – говорится в тексте обращения.Патриарх выразил надежду, что меры по предотвращению беззакония могут быть приняты до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях и вступит в силу.Он напомнил, что принятию законопроекта предшествовали клеветническая антицерковная кампания в украинских СМИ, захваты храмов с применением грубого насилия к духовенству и верующим, возбуждение многочисленных фиктивных уголовных дел, давление на епископат со стороны спецслужб, попытки захвата Успенской Киево-Печерской лавры и других монастырей, волна принудительного закрытия храмов УПЦ, запрет совершения ею богослужений, изъятие земельных участков, занятых ее монастырями, храмами и святынями."Несмотря на установленные факты нарушения прав верующих Украинской православной церкви, украинские власти продолжают политику ликвидации этой религиозной общины, умножая страдания миллионов верующих. Епископат и верующие при этом остаются лишены права эффективной юридической защиты своих прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, создаваемой религиозными экстремистами при попустительстве властей", - констатировал Предстоятель РПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны в первом чтении принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.Читайте также на РИА Новости Крым:Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиНа Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыряРелигиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины
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захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), религия, в мире, украина, новости
Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ

Патриарх Кирилл обратился к православным церквям мира с призывом поддержать УПЦ

09:11 20.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира и представителей международных организаций поддержать каноническую Украинскую православную церковь, текст патриаршего послания размещен на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Накануне Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете "религиозных организаций, связанных с Россией". "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность канонической УПЦ в стране.
"Прошу вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", – говорится в тексте обращения.
Патриарх выразил надежду, что меры по предотвращению беззакония могут быть приняты до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях и вступит в силу.
Он напомнил, что принятию законопроекта предшествовали клеветническая антицерковная кампания в украинских СМИ, захваты храмов с применением грубого насилия к духовенству и верующим, возбуждение многочисленных фиктивных уголовных дел, давление на епископат со стороны спецслужб, попытки захвата Успенской Киево-Печерской лавры и других монастырей, волна принудительного закрытия храмов УПЦ, запрет совершения ею богослужений, изъятие земельных участков, занятых ее монастырями, храмами и святынями.
"Несмотря на установленные факты нарушения прав верующих Украинской православной церкви, украинские власти продолжают политику ликвидации этой религиозной общины, умножая страдания миллионов верующих. Епископат и верующие при этом остаются лишены права эффективной юридической защиты своих прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, создаваемой религиозными экстремистами при попустительстве властей", - констатировал Предстоятель РПЦ.
Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Вчера, 14:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны в первом чтении принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
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Захват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РПЦ (Русская православная церковь)РелигияВ миреУкраинаНовости
 
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