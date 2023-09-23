https://crimea.ria.ru/20230923/religioznaya-zachistka-kto-i-zachem-otbiraet-pravoslavie-ukrainy-1131608207.html

Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины

Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины

Притеснения канонической православной церкви на Украине - одна из технологий Запада, целью которой является обман украинского народа, его духовное и... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-23T07:33

2023-09-23T07:33

2023-09-22T22:26

религия

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Притеснения канонической православной церкви на Украине - одна из технологий Запада, целью которой является обман украинского народа, его духовное и интеллектуальное разложение, чтобы в итоге легко управлять людьми. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил председатель центрального исполкома Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" Вячеслав Леонтьев.По его мнению, в этом направлении работают грамотные политтехнологи, которым могут противостоять только по-настоящему воцерковленные люди. Человека со слабой верой и без знания подлинной истории религии легко обмануть: подменить духовную жизнь псевдо-духовной и вложить в сердца прихожан вредоносные идеи."Это зачистка духовной жизни, подмена ее на псевдо-духовную. Мы знаем, нет апостольской преемственности, если убрать подлинную церковь, заместить ее раскольнической и другими псевдо-церквями. Там люди от таинств не будут ничего получать - ни отпущения грехов, ни причастия - это будет имитация. Следовательно, в духовном плане они будут жить еще хуже, и дегратировать", - констатировал гость пресс-центра.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В частности радикалы устраивают погромы в православных храмах, монахов канонической православной церкви преследуют и выселяют из монасстырей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), православие, новости, мнения