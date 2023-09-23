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Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины
Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины
Притеснения канонической православной церкви на Украине - одна из технологий Запада, целью которой является обман украинского народа, его духовное и... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-23T07:33
2023-09-22T22:26
религия
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Притеснения канонической православной церкви на Украине - одна из технологий Запада, целью которой является обман украинского народа, его духовное и интеллектуальное разложение, чтобы в итоге легко управлять людьми. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил председатель центрального исполкома Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" Вячеслав Леонтьев.По его мнению, в этом направлении работают грамотные политтехнологи, которым могут противостоять только по-настоящему воцерковленные люди. Человека со слабой верой и без знания подлинной истории религии легко обмануть: подменить духовную жизнь псевдо-духовной и вложить в сердца прихожан вредоносные идеи."Это зачистка духовной жизни, подмена ее на псевдо-духовную. Мы знаем, нет апостольской преемственности, если убрать подлинную церковь, заместить ее раскольнической и другими псевдо-церквями. Там люди от таинств не будут ничего получать - ни отпущения грехов, ни причастия - это будет имитация. Следовательно, в духовном плане они будут жить еще хуже, и дегратировать", - констатировал гость пресс-центра.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В частности радикалы устраивают погромы в православных храмах, монахов канонической православной церкви преследуют и выселяют из монасстырей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ
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60
религия, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), православие, новости, мнения
Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины

Глава "Культурного фронта России" Леонтьев пояснил, кто "распровославил" Украину

07:33 23.09.2023
 
© AP Photo Andrew KravchenkoЛюди молятся в монастырском комплексе Киево-Печерской лавры в Киеве, Украина, среда, 29 марта 2023 г
Люди молятся в монастырском комплексе Киево-Печерской лавры в Киеве, Украина, среда, 29 марта 2023 г - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Притеснения канонической православной церкви на Украине - одна из технологий Запада, целью которой является обман украинского народа, его духовное и интеллектуальное разложение, чтобы в итоге легко управлять людьми. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил председатель центрального исполкома Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" Вячеслав Леонтьев.

"Сейчас идет война цивилизаций. Западная потеряла свои ценности, но осталась колониальной по своей сущности и воюет с нашей, которая сейчас защищает свой код ДНК. А на Украине получилось: вначале оттесняли православную церковь, наполняли пространство пошлым юмором. Зачистили религию, культуру, нравственность, и стало происходить то, что происходит", - констатирует Леонтьев.

По его мнению, в этом направлении работают грамотные политтехнологи, которым могут противостоять только по-настоящему воцерковленные люди. Человека со слабой верой и без знания подлинной истории религии легко обмануть: подменить духовную жизнь псевдо-духовной и вложить в сердца прихожан вредоносные идеи.
"Это зачистка духовной жизни, подмена ее на псевдо-духовную. Мы знаем, нет апостольской преемственности, если убрать подлинную церковь, заместить ее раскольнической и другими псевдо-церквями. Там люди от таинств не будут ничего получать - ни отпущения грехов, ни причастия - это будет имитация. Следовательно, в духовном плане они будут жить еще хуже, и дегратировать", - констатировал гость пресс-центра.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В частности радикалы устраивают погромы в православных храмах, монахов канонической православной церкви преследуют и выселяют из монасстырей.
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РелигияЗахват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)ПравославиеНовостиМнения
 
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