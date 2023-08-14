https://crimea.ria.ru/20230814/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-prooperirovan-v-kardiologii-1130730602.html

Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии

Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T18:44

2023-08-14T18:44

2023-08-14T18:44

митрополит павел (лебедь)

киево-печерская лавра

выселение монахов из киево-печерской лавры

украинская православная церковь (упц)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.9 августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.

https://crimea.ria.ru/20230627/relikvii-kievo-pecherskoy-lavry-chto-budet-posle-vyvoza-1129676814.html

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митрополит павел (лебедь), киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, новости