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Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии
Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T18:44
2023-08-14T18:44
митрополит павел (лебедь)
киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
украинская православная церковь (упц)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.9 августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
https://crimea.ria.ru/20230627/relikvii-kievo-pecherskoy-lavry-chto-budet-posle-vyvoza-1129676814.html
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митрополит павел (лебедь), киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, новости
Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологии

Адвокат: наместник Киево-Печерской лавры госпитализирован в кардиологию и прооперирован

18:44 14.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
"Митрополита Павла сегодня срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, проведено оперативное вмешательство", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения.
По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
9 августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
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