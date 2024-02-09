https://crimea.ria.ru/20240209/sbu-posle-obyskov-uvezli-na-dopros-monakha-kievo-pecherskoy-lavry-1134823787.html

СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры

СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 09.02.2024

СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры

Монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос после обысков в святыне. Об этом в пятницу заявил адвокат монастыря Никита Чекман. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T13:53

2024-02-09T13:53

2024-02-09T13:55

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос после обысков в святыне. Об этом в пятницу заявил адвокат монастыря Никита Чекман.Утром 9 февраля Чекман сообщил об обысках СБУ в Лавре. По данным украинских СМИ, сотрудники службы пришли к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству".19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью корреспонденту РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Как заявил митрополит, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил адвокат Никита Чекман.Читайте также на РИА Новости Крым:Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на УкраинеЗапрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствияНа Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря

https://crimea.ria.ru/20230815/s-lomami-i-avtomatami-korpusa-kievo-pecherskoy-lavry-shturmuyut-siloviki-1130738495.html

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