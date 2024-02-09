Рейтинг@Mail.ru
СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240209/sbu-posle-obyskov-uvezli-na-dopros-monakha-kievo-pecherskoy-lavry-1134823787.html
СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры
СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 09.02.2024
СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры
Монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос после обысков в святыне. Об этом в пятницу заявил адвокат монастыря Никита Чекман. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T13:53
2024-02-09T13:55
киев
киево-печерская лавра
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
в мире
сбу (служба безопасности украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/05/1117230554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f25aa5d79c34a1e586415fd66607010.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос после обысков в святыне. Об этом в пятницу заявил адвокат монастыря Никита Чекман.Утром 9 февраля Чекман сообщил об обысках СБУ в Лавре. По данным украинских СМИ, сотрудники службы пришли к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству".19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью корреспонденту РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Как заявил митрополит, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил адвокат Никита Чекман.Читайте также на РИА Новости Крым:Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на УкраинеЗапрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствияНа Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
https://crimea.ria.ru/20230815/s-lomami-i-avtomatami-korpusa-kievo-pecherskoy-lavry-shturmuyut-siloviki-1130738495.html
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/05/1117230554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dca74cd95d71a00dd9a7c4606221652a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, киево-печерская лавра, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), в мире, сбу (служба безопасности украины), новости
СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры

Монаха Киево-Печерской лавры увезли на допрос в СБУ после обысков - адвокат

13:53 09.02.2024 (обновлено: 13:55 09.02.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Монаха Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) увезли на допрос после обысков в святыне. Об этом в пятницу заявил адвокат монастыря Никита Чекман.
Утром 9 февраля Чекман сообщил об обысках СБУ в Лавре. По данным украинских СМИ, сотрудники службы пришли к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству".
"Утром 9 февраля 2024 года сотрудники СБУ вывезли на допрос насельника Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) после проведенных у него в келье обысков", - приводит слова Чекмана Союз православных журналистов.
19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. Политолог в интервью корреспонденту РИА Новости Крым проанализировал, какие последствия может иметь подобный шаг. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к другим православным церквям с призывам поддержать единоверцев на Украине.
Весной 2023 года минкульт Украины заявил о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Соломенский районный суд Киева 14 июля прошлого года изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Как заявил митрополит, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
В августе Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более 900 тысяч долларов). Он был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, сообщил адвокат Никита Чекман.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа 2023, 10:08
С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия
На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
 
КиевКиево-Печерская лавраЦерковный раскол на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Захват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)В миреСБУ (Служба безопасности Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО
15:04В Симферополе на день отключат газ – дата и причины
14:51Утвержден текст бюллетеня на выборах президента России
14:33Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев
14:11Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ
13:53СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры
13:23Зеленский присвоил Залужному звание героя Украины
13:00В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
12:41ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие
12:25"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
11:57Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
11:27Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк
11:19Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону
10:40"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского Залужным
10:28Водитель легковушки пострадал в аварии с грузовиком под Судаком
10:21Ежедневный террор мирных: ВСУ бьют по Херсонской области
10:03"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону
09:44Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд
09:12СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
08:31Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
Лента новостейМолния