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Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
Удар по православной церкви на Украине – это удар по самому главному, стержневому, считает викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Каллиник... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T21:52
2023-10-27T21:52
религия
украина
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Удар по православной церкви на Украине – это удар по самому главному, стержневому, считает викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Каллиник. Именно по целям врагов можно определить, что самое главное для развития того или иного государства, выразил он свое мнение на круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе.Епископ подчеркнул, что мы хорошо относимся к Украине, ведь там живут наши братья и сестры, люди православные."Мы против неофашизма и политиков, которые путем переворота взяли власть и подавляют голос народа. Церковь там сегодня готовы физически уничтожать, до такого даже не додумалась советская власть. Это невозможно понять и осознать – как возможно в ХХI веке в демократическом обществе запретить каноническую церковь? На трех митрополитов заведены уголовные дела, два уже сидят в тюрьме. Множество священников, монашествующих также сидят в тюрьмах. Верующие собираются в подвалах, а храмы, отобранные у канонической церкви, стоят пустые", – в свою очередь сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.И епископ Калинник, и митрополит Кирилл поблагодарили крымчан за помощь в отстаивании Русского мира и в украинское время, и в 2014 году, и сейчас."Православная церковь всегда будет со своим народом, значит и с армией. Ведь армия – это часть народа", – отметил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл"Мы освобождаем не территории. Мы освобождаем людей, которые хотят верить в истинного Бога. Это священная миссия", – резюмировал викарий Каллиник.Читайте по теме:Почему судьба УПЦ зависит от выборов в США – мнение экспертаЧто будет с имуществом УПЦ после запрета церквиПатриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ
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религия, украина, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, мнения, общество
Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине

До запрета церкви даже советская власть не додумалась – митрополит о ситуации с УПЦ

21:52 27.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Удар по православной церкви на Украине – это удар по самому главному, стержневому, считает викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Каллиник. Именно по целям врагов можно определить, что самое главное для развития того или иного государства, выразил он свое мнение на круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе.

"Страшная боль от того, что в первом чтении прошло заседание Рады, на котором голосовали за запрещение Украинской православной церкви. УПЦ – это примерно 12 тысяч приходов, сотни монастырей, десятки тысяч священнослужителей, а с семьями – сотни тысяч. И весь мир молчит. Это не двойные, а уже десятикратные стандарты. Глядя на эту ситуацию, пусть наши "спящие" проснутся и определятся, в какую сторону идти", – сказал он.

Епископ подчеркнул, что мы хорошо относимся к Украине, ведь там живут наши братья и сестры, люди православные.
"Мы против неофашизма и политиков, которые путем переворота взяли власть и подавляют голос народа. Церковь там сегодня готовы физически уничтожать, до такого даже не додумалась советская власть. Это невозможно понять и осознать – как возможно в ХХI веке в демократическом обществе запретить каноническую церковь? На трех митрополитов заведены уголовные дела, два уже сидят в тюрьме. Множество священников, монашествующих также сидят в тюрьмах. Верующие собираются в подвалах, а храмы, отобранные у канонической церкви, стоят пустые", – в свою очередь сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
И епископ Калинник, и митрополит Кирилл поблагодарили крымчан за помощь в отстаивании Русского мира и в украинское время, и в 2014 году, и сейчас.
"Православная церковь всегда будет со своим народом, значит и с армией. Ведь армия – это часть народа", – отметил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
"Мы освобождаем не территории. Мы освобождаем людей, которые хотят верить в истинного Бога. Это священная миссия", – резюмировал викарий Каллиник.
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РелигияУкраинаЗахват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеМненияОбщество
 
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