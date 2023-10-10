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3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре
3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре - РИА Новости Крым, 10.10.2023
3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре
Прокуратура Ленинского района поддержала гособвинение, а суд признал вину крымчанина в покушении на убийство своей родственницы. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T11:12
2023-10-10T11:12
крым
ленинский район
происшествия
прокуратура республики крым
общество
новости крыма
закон и право
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района поддержала гособвинение, а суд признал вину крымчанина в покушении на убийство своей родственницы. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Установлено, что житель Ленинского района в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей родственницей, избил ее, а затем три раза ударил ножом.Злоумышленника остановили полицейские. Суд признал его виновным по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о покушении на убийство, и приговорил к 6 годам 4 месяцам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под судКрымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, ленинский район, происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, закон и право, суд
3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре

Житель Крыма осужден за покушение на убийство родственницы - прокуратура

11:12 10.10.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района поддержала гособвинение, а суд признал вину крымчанина в покушении на убийство своей родственницы. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Установлено, что житель Ленинского района в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей родственницей, избил ее, а затем три раза ударил ножом.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в конфликт со своей родственницей и нанес ей многочисленные удары по голове и телу, причинив легких вред здоровью. Поскольку сожительница возмутилась поведению мужчины, обвиняемый нанес ей еще три удара ножом", - уточили в надзорном ведомстве детали инцидента.
Злоумышленника остановили полицейские. Суд признал его виновным по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о покушении на убийство, и приговорил к 6 годам 4 месяцам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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