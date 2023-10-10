https://crimea.ria.ru/20231010/3-nozhevykh-krymchanin-osuzhden-za-popytku-ubit-rodstvennitsu-v-pyanom-ugare-1131971452.html

3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре

3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре - РИА Новости Крым, 10.10.2023

3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре

Прокуратура Ленинского района поддержала гособвинение, а суд признал вину крымчанина в покушении на убийство своей родственницы. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T11:12

2023-10-10T11:12

2023-10-10T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района поддержала гособвинение, а суд признал вину крымчанина в покушении на убийство своей родственницы. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Установлено, что житель Ленинского района в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей родственницей, избил ее, а затем три раза ударил ножом.Злоумышленника остановили полицейские. Суд признал его виновным по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о покушении на убийство, и приговорил к 6 годам 4 месяцам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под судКрымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, закон и право, суд