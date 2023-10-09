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Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка
Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка
К 14 годам колонии строгого режима приговорен 64-летний житель Севастополя за растление 9-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T12:34
2023-10-09T12:34
закон и право
крымский следком
севастополь
дети
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. К 14 годам колонии строгого режима приговорен 64-летний житель Севастополя за растление 9-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.Правоохранители задержали пенсионера после того, как ребенок пожаловался родителям на его домогательства. Летом прошлого года он заманил ее в компании других детей с Матросского пляжа в безлюдное место, где заставил раздеться и снимал на мобильный телефон. А после не давал покоя телефонными звонками."На следующий день злоумышленник позвонил школьнице, чтобы вновь с ней встретиться, после чего запуганная девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы", – рассказали в СК.По данным прокуратуры, ни в ходе следствия, ни на суде обвиняемый своей вины не признал. Однако собранных СК доказательств, в том числе данных экспертизы, оказалось достаточно для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего."Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен пройти принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях", – сообщили в прокуратуре региона.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что под суд пойдет 70-летний местный житель, осуществлявший сексуальное насилие в отношении своей 10-летней соседки. А в Ялте осудили педофила на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенкаГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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закон и право, крымский следком, севастополь, дети, приговор, новости крыма
Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка

Педофил из Севастополя получил 14 лет тюрьмы за растление несовершеннолетней

12:34 09.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. К 14 годам колонии строгого режима приговорен 64-летний житель Севастополя за растление 9-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
Правоохранители задержали пенсионера после того, как ребенок пожаловался родителям на его домогательства. Летом прошлого года он заманил ее в компании других детей с Матросского пляжа в безлюдное место, где заставил раздеться и снимал на мобильный телефон. А после не давал покоя телефонными звонками.
"На следующий день злоумышленник позвонил школьнице, чтобы вновь с ней встретиться, после чего запуганная девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы", – рассказали в СК.
Во время обыска в квартире задержанного силовики обнаружили мобильный телефон, на котором, как установили следователи-криминалисты, злоумышленник успел удалить более 2 тысяч фотографий с детским порно.
По данным прокуратуры, ни в ходе следствия, ни на суде обвиняемый своей вины не признал. Однако собранных СК доказательств, в том числе данных экспертизы, оказалось достаточно для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
"Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен пройти принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях", – сообщили в прокуратуре региона.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что под суд пойдет 70-летний местный житель, осуществлявший сексуальное насилие в отношении своей 10-летней соседки. А в Ялте осудили педофила на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми.
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