https://crimea.ria.ru/20231009/prestarelyy-pedofil-iz-sevastopolya-syadet-na-14-let-za-rastlenie-rebenka-1131948780.html

Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка

Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка

К 14 годам колонии строгого режима приговорен 64-летний житель Севастополя за растление 9-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T12:34

2023-10-09T12:34

2023-10-09T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. К 14 годам колонии строгого режима приговорен 64-летний житель Севастополя за растление 9-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.Правоохранители задержали пенсионера после того, как ребенок пожаловался родителям на его домогательства. Летом прошлого года он заманил ее в компании других детей с Матросского пляжа в безлюдное место, где заставил раздеться и снимал на мобильный телефон. А после не давал покоя телефонными звонками."На следующий день злоумышленник позвонил школьнице, чтобы вновь с ней встретиться, после чего запуганная девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы", – рассказали в СК.По данным прокуратуры, ни в ходе следствия, ни на суде обвиняемый своей вины не признал. Однако собранных СК доказательств, в том числе данных экспертизы, оказалось достаточно для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего."Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен пройти принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях", – сообщили в прокуратуре региона.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что под суд пойдет 70-летний местный житель, осуществлявший сексуальное насилие в отношении своей 10-летней соседки. А в Ялте осудили педофила на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенкаГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крымский следком, севастополь, дети, приговор, новости крыма