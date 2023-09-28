Рейтинг@Mail.ru
Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230928/pedofila-iz-yalty-osudili-na-65-let-za-nasilie-nad-malenkimi-detmi-1131726053.html
Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми
Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми
Житель Ялты приговорен к 6,5 годам колонии за половые преступления против малолетних детей, совершенные в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T14:19
2023-09-28T14:19
крымский следком
новости крыма
ялта
происшествия
суд
приговор
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261870_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d6796abcfb97cd4622a58ff78d719047.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Житель Ялты приговорен к 6,5 годам колонии за половые преступления против малолетних детей, совершенные в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила полное совпадение его генотипа со следами, оставленными злоумышленником в 2014 году на месте преступления. От задержанного получена явка с повинной и признательные показания, в том числе по аналогичному факту – против еще одной малолетней в Челябинске.Решением суда обвиняемый приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок в 1,5 года.Ранее в Севастополе к 13 годам тюрьмы приговорили педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. Столько же получил местный житель за половые преступления, в том числе изнасилование малолетней дочери.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочкиПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
ялта
челябинск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261870_48:0:1488:1080_1920x0_80_0_0_80ddbdd6fe2fecf4b1c7b32604e84c2e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, новости крыма, ялта, происшествия, суд, приговор, челябинск
Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми

Житель Ялты осужден на 6,5 лет за совершенное в 2014 году насилие над детьми

14:19 28.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Житель Ялты приговорен к 6,5 годам колонии за половые преступления против малолетних детей, совершенные в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что в июне мужчина возле одного из домов Ялты заметил двух детей, которым на тот момент было 5 и 6 лет. Под предлогом игр злоумышленник завел мальчика и девочку в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера. В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет подозреваемый был задержан в мае 2022 года", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила полное совпадение его генотипа со следами, оставленными злоумышленником в 2014 году на месте преступления. От задержанного получена явка с повинной и признательные показания, в том числе по аналогичному факту – против еще одной малолетней в Челябинске.
Решением суда обвиняемый приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок в 1,5 года.
Ранее в Севастополе к 13 годам тюрьмы приговорили педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. Столько же получил местный житель за половые преступления, в том числе изнасилование малолетней дочери.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
В Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
 
Крымский СледкомНовости КрымаЯлтаПроисшествияСудПриговорЧелябинск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Встреча Путина с новоизбранными главами регионов России. Видео
14:19Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми
14:09К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
14:02Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка
13:43Путин в Кремле встретился с Кадыровым
13:24Крымский мост открыли для движения
13:13Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин
12:54Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
12:45Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
12:34Крымский мост закрыт
12:18В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
11:48Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
11:06В Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
10:54В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера
10:31ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
10:27Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили около 90 снарядов
10:06Агента украинской разведки задержали в Севастополе
10:00Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
09:49Идем пешком: Буданов о контрнаступлении ВСУ
09:32Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование - указ главы
Лента новостейМолния