Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми
Житель Ялты осужден на 6,5 лет за совершенное в 2014 году насилие над детьми
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Житель Ялты приговорен к 6,5 годам колонии за половые преступления против малолетних детей, совершенные в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что в июне мужчина возле одного из домов Ялты заметил двух детей, которым на тот момент было 5 и 6 лет. Под предлогом игр злоумышленник завел мальчика и девочку в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера. В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет подозреваемый был задержан в мае 2022 года", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила полное совпадение его генотипа со следами, оставленными злоумышленником в 2014 году на месте преступления. От задержанного получена явка с повинной и признательные показания, в том числе по аналогичному факту – против еще одной малолетней в Челябинске.
Решением суда обвиняемый приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок в 1,5 года.
Ранее в Севастополе к 13 годам тюрьмы приговорили педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. Столько же получил местный житель за половые преступления, в том числе изнасилование малолетней дочери.
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