https://crimea.ria.ru/20230928/pedofila-iz-yalty-osudili-na-65-let-za-nasilie-nad-malenkimi-detmi-1131726053.html

Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми

Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми

Житель Ялты приговорен к 6,5 годам колонии за половые преступления против малолетних детей, совершенные в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T14:19

2023-09-28T14:19

2023-09-28T14:19

крымский следком

новости крыма

ялта

происшествия

суд

приговор

челябинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261870_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d6796abcfb97cd4622a58ff78d719047.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Житель Ялты приговорен к 6,5 годам колонии за половые преступления против малолетних детей, совершенные в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила полное совпадение его генотипа со следами, оставленными злоумышленником в 2014 году на месте преступления. От задержанного получена явка с повинной и признательные показания, в том числе по аналогичному факту – против еще одной малолетней в Челябинске.Решением суда обвиняемый приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок в 1,5 года.Ранее в Севастополе к 13 годам тюрьмы приговорили педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. Столько же получил местный житель за половые преступления, в том числе изнасилование малолетней дочери.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочкиПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления

ялта

челябинск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, новости крыма, ялта, происшествия, суд, приговор, челябинск