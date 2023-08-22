https://crimea.ria.ru/20230822/sevastopoltsu-dali-13-let-kolonii-za-iznasilovanie-maloletney-docheri-1130873264.html

Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери

Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери

Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за половые преступления в отношении 13-летней дочери, в том числе... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T20:29

2023-08-22T20:29

2023-08-22T20:29

приговор

севастополь

прокуратура города севастополя

новости сво

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49842/43/498424379_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_97673a68b5d85708a32b097b65a13664.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за половые преступления в отношении 13-летней дочери, в том числе изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Через несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем школьной учительнице, которая в свою очередь обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали мужчину.Суд признал его виновным в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении девочки.Нахимовский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Также мужчина на 12 лет лишен права работать с несовершеннолетними детьми. Кроме того, суд назначил ему полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил-рецидивист предстанет перед судом в СевастополеПоджидал девочек в подъезде: в Севастополе будут судить эксгибиционистаВ Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, севастополь, прокуратура города севастополя, новости сво, новости крыма, крым