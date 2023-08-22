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Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери
Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери
Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за половые преступления в отношении 13-летней дочери, в том числе... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T20:29
2023-08-22T20:29
2023-08-22T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за половые преступления в отношении 13-летней дочери, в том числе изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Через несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем школьной учительнице, которая в свою очередь обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали мужчину.Суд признал его виновным в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении девочки.Нахимовский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Также мужчина на 12 лет лишен права работать с несовершеннолетними детьми. Кроме того, суд назначил ему полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил-рецидивист предстанет перед судом в СевастополеПоджидал девочек в подъезде: в Севастополе будут судить эксгибиционистаВ Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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приговор, севастополь, прокуратура города севастополя, новости сво, новости крыма, крым
Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери
Прокуратура: севастополец получил 13 лет "строгача" за изнасилование 13-летней дочери
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за половые преступления в отношении 13-летней дочери, в том числе изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Установлено, что в декабре 2021 года и феврале 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства совершил половые преступления в отношении 13-летней дочери, в то время как его супруга не находилась дома", - говорится в сообщении.
Через несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем школьной учительнице, которая в свою очередь обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали мужчину.
Суд признал его виновным в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении девочки.
Нахимовский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Также мужчина на 12 лет лишен права работать с несовершеннолетними детьми. Кроме того, суд назначил ему полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии.
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