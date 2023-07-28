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В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей - РИА Новости Крым, 28.07.2023
В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
В Севастополе охранник детского сада подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей. Следком возбудил уголовное дело, о ходе его... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:07
2023-07-28T17:09
севастополь
происшествия
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе охранник детского сада подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей. Следком возбудил уголовное дело, о ходе его расследования поручил доложить председатель СК России Александр Бастыркин, сообщили в ведомстве. Как сообщается, ранее в социальных сетях появилась информация, что в одном из севастопольских детских садов в отношении двух малолетних детей осуществлялись противоправные действия со стороны охранника учреждения.Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет за такое преступление в отношении двух и более несовершеннолетних.Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Ранее в главке СК РФ сообщили, что симферополец предстанет перед судом за то, что шантажом выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеСевастопольца будут судить за половые преступления против дочерейКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, происшествия, общество, дети, крымский следком, новости крыма
В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей

В Севастополе охранник детсада подозревается в развратных действиях против детей - СК

17:07 28.07.2023 (обновлено: 17:09 28.07.2023)
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе охранник детского сада подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей. Следком возбудил уголовное дело, о ходе его расследования поручил доложить председатель СК России Александр Бастыркин, сообщили в ведомстве.
Как сообщается, ранее в социальных сетях появилась информация, что в одном из севастопольских детских садов в отношении двух малолетних детей осуществлялись противоправные действия со стороны охранника учреждения.
"По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю расследуется уголовное дело по признакам преступления – иные действия сексуального характера", – говорится в сообщении СК.
Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет за такое преступление в отношении двух и более несовершеннолетних.
Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее в главке СК РФ сообщили, что симферополец предстанет перед судом за то, что шантажом выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети.
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