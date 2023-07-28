https://crimea.ria.ru/20230728/v-sevastopole-okhrannik-detskogo-sada-podozrevaetsya-v-rastlenii-malyshey-1130368239.html

В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей

В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей - РИА Новости Крым, 28.07.2023

В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей

В Севастополе охранник детского сада подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей. Следком возбудил уголовное дело, о ходе его... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T17:07

2023-07-28T17:07

2023-07-28T17:09

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе охранник детского сада подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей. Следком возбудил уголовное дело, о ходе его расследования поручил доложить председатель СК России Александр Бастыркин, сообщили в ведомстве. Как сообщается, ранее в социальных сетях появилась информация, что в одном из севастопольских детских садов в отношении двух малолетних детей осуществлялись противоправные действия со стороны охранника учреждения.Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет за такое преступление в отношении двух и более несовершеннолетних.Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Ранее в главке СК РФ сообщили, что симферополец предстанет перед судом за то, что шантажом выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеСевастопольца будут судить за половые преступления против дочерейКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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