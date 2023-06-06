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Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
В Севастополе местному жителю предъявлено обвинение в склонении девочек к развратным действиям через интернет на протяжении семи лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T14:47
2023-06-06T14:51
севастополь
крымский следком
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе местному жителю предъявлено обвинение в склонении девочек к развратным действиям через интернет на протяжении семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.Как установили следователи, мужчина с 2015 года подыскивал в интернете несовершеннолетних девочек для знакомства.В процессе сетевого общения он входил в доверие к подросткам и в какой-то момент переводил беседу в интимную плоскость, иллюстрируя переписку фотографиями развратного содержания. В ответ настойчиво просил у девочек такие же фото. Отмечается, что сотрудники подразделений МВД России выявили факты до того, как об этом стало известно родителям.Мужчину задержали силовики, операцию провели при силовой поддержке СОБР "Сокол" Росгвардии. Во время обыска правоохранители обнаружили в квартире обвиняемого электронные носители информации с материалами порнографического характера, подтверждающие его преступную деятельность против несовершеннолетних, уточнили в СК.Известно, что жертвами педофила стали школьницы из Севастополя и Челябинска. Расследование уголовного дела продолжается: устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности задержанного. Обвиняемый взят под стражу. Читайте также на РИА Новости Крым:Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступленияВ Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмыГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
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севастополь, крымский следком, происшествия, общество, закон и право, дети, новости крыма
Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе

Следком: севастополец семь лет склонял несовершеннолетних к разврату в Сети - он задержан

14:47 06.06.2023 (обновлено: 14:51 06.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе местному жителю предъявлено обвинение в склонении девочек к развратным действиям через интернет на протяжении семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение безработному 31-летнему жителю Севастополя. Органами следствия ему вменяется совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста", – сообщили в Следкоме.
Как установили следователи, мужчина с 2015 года подыскивал в интернете несовершеннолетних девочек для знакомства.
В процессе сетевого общения он входил в доверие к подросткам и в какой-то момент переводил беседу в интимную плоскость, иллюстрируя переписку фотографиями развратного содержания. В ответ настойчиво просил у девочек такие же фото. Отмечается, что сотрудники подразделений МВД России выявили факты до того, как об этом стало известно родителям.
Мужчину задержали силовики, операцию провели при силовой поддержке СОБР "Сокол" Росгвардии. Во время обыска правоохранители обнаружили в квартире обвиняемого электронные носители информации с материалами порнографического характера, подтверждающие его преступную деятельность против несовершеннолетних, уточнили в СК.
Известно, что жертвами педофила стали школьницы из Севастополя и Челябинска. Расследование уголовного дела продолжается: устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности задержанного. Обвиняемый взят под стражу.
Мужчина возле детской комнаты. Архив
1 июня, 07:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
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