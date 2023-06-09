https://crimea.ria.ru/20230609/simferopolets-vymanival-u-shkolnits-otkrovennye-foto-cherez-sotsseti--1129285444.html

Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети

Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети

Житель Симферополя подыскивал в соцсетях школьниц, отправляющих в личной переписке откровенные снимки. Шантажируя этими фото, он выманивал у своих жертв еще... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T14:08

2023-06-09T14:08

2023-06-09T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Житель Симферополя подыскивал в соцсетях школьниц, отправляющих в личной переписке откровенные снимки. Шантажируя этими фото, он выманивал у своих жертв еще больше фотографий порнографического характера. За подобные действия извращенец предстанет перед судом, сообщает пресс-служба крымского Главка СК РФ.В следкоме установили, что от действий 24-летнего злоумышленника пострадало 19 девочек-подростков, большинство их которых – жительницы полуострова.Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в понуждении несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа и развратных действий, а также видеосъемке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.В настоящее время по ходатайству следователя он заключен под стражу, а с пострадавшими работает психолог.Ранее в Феодосии студенты местного колледжа помогли задержать педофила, который развращал детей прямо на игровой площадке.В Севастополе за аналогичные преступления педофил осужден на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры города.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТПСемь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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