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Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети
Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети
Житель Симферополя подыскивал в соцсетях школьниц, отправляющих в личной переписке откровенные снимки. Шантажируя этими фото, он выманивал у своих жертв еще... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T14:08
2023-06-09T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Житель Симферополя подыскивал в соцсетях школьниц, отправляющих в личной переписке откровенные снимки. Шантажируя этими фото, он выманивал у своих жертв еще больше фотографий порнографического характера. За подобные действия извращенец предстанет перед судом, сообщает пресс-служба крымского Главка СК РФ.В следкоме установили, что от действий 24-летнего злоумышленника пострадало 19 девочек-подростков, большинство их которых – жительницы полуострова.Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в понуждении несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа и развратных действий, а также видеосъемке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.В настоящее время по ходатайству следователя он заключен под стражу, а с пострадавшими работает психолог.Ранее в Феодосии студенты местного колледжа помогли задержать педофила, который развращал детей прямо на игровой площадке.В Севастополе за аналогичные преступления педофил осужден на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры города.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТПСемь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
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РИА Новости Крым
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крымский следком, происшествия, симферополь, крым, новости крыма
Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети

24-летний житель Крыма шантажом выманивал у девочек откровенные фото

14:08 09.06.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Житель Симферополя подыскивал в соцсетях школьниц, отправляющих в личной переписке откровенные снимки. Шантажируя этими фото, он выманивал у своих жертв еще больше фотографий порнографического характера. За подобные действия извращенец предстанет перед судом, сообщает пресс-служба крымского Главка СК РФ.
"С мая 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина в соцсетях подыскивал школьниц, которые делились в переписке своими личными и порой откровенными снимками. Шантажируя их публичным распространением, злоумышленник требовал изготовления новых более откровенных фото", - говорится в сообщении.
В следкоме установили, что от действий 24-летнего злоумышленника пострадало 19 девочек-подростков, большинство их которых – жительницы полуострова.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в понуждении несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа и развратных действий, а также видеосъемке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.
В настоящее время по ходатайству следователя он заключен под стражу, а с пострадавшими работает психолог.
Ранее в Феодосии студенты местного колледжа помогли задержать педофила, который развращал детей прямо на игровой площадке.
В Севастополе за аналогичные преступления педофил осужден на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
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