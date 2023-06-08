https://crimea.ria.ru/20230608/v-sevastopole-pedofil-poluchil-7-let-za-razvrat-na-detskoy-ploschadke-1129265530.html

В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке

В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке - РИА Новости Крым, 08.06.2023

В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке

Житель Севастополя получил семь лет колонии за преступление против детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T14:57

2023-06-08T14:57

2023-06-08T14:57

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

дети

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил семь лет колонии за преступление против детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Установлено, что в июле 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на детской площадке совершил акт эксгибиционизма в отношении двух 10-летних девочек. Потерпевшие испугались и убежали.В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину в обнаженном виде на территории роддома №1. Было возбуждено и расследовано уголовное дело.По результатам рассмотрения материалов суд назначил злоумышленнику наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему на 10 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.Кроме того, в рамках рассмотрения дела прокуратура предъявила иски о взыскании в пользу малолетних потерпевших компенсации причиненного им морального вреда. Общая сумма – 200 тысяч рублей. Исковые заявления прокурора удовлетворены.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеВ Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмыГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать

https://crimea.ria.ru/20230602/poymali-pedofila-opisal-vora-v-krymu-deti-pomogli-raskryt-prestupleniya-1129152522.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, дети, закон и право, новости крыма, общество