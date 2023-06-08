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В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке
В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке - РИА Новости Крым, 08.06.2023
В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке
Житель Севастополя получил семь лет колонии за преступление против детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T14:57
2023-06-08T14:57
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
дети
закон и право
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил семь лет колонии за преступление против детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Установлено, что в июле 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на детской площадке совершил акт эксгибиционизма в отношении двух 10-летних девочек. Потерпевшие испугались и убежали.В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину в обнаженном виде на территории роддома №1. Было возбуждено и расследовано уголовное дело.По результатам рассмотрения материалов суд назначил злоумышленнику наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему на 10 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.Кроме того, в рамках рассмотрения дела прокуратура предъявила иски о взыскании в пользу малолетних потерпевших компенсации причиненного им морального вреда. Общая сумма – 200 тысяч рублей. Исковые заявления прокурора удовлетворены.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеВ Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмыГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, дети, закон и право, новости крыма, общество
В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке

Прокуратура: эксгибиционист из Севастополя получил 7 лет за преступление против детей

14:57 08.06.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил семь лет колонии за преступление против детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Севастопольский суд с участием государственного обвинителя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что в июле 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на детской площадке совершил акт эксгибиционизма в отношении двух 10-летних девочек. Потерпевшие испугались и убежали.
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В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину в обнаженном виде на территории роддома №1. Было возбуждено и расследовано уголовное дело.
По результатам рассмотрения материалов суд назначил злоумышленнику наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему на 10 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.
Кроме того, в рамках рассмотрения дела прокуратура предъявила иски о взыскании в пользу малолетних потерпевших компенсации причиненного им морального вреда. Общая сумма – 200 тысяч рублей. Исковые заявления прокурора удовлетворены.
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