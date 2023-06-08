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Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП
Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП
Виновник смертельного наезда на детей в Керчи приговорен к шести годам и четырем месяцам заключения. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T13:29
2023-06-08T13:29
крым
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происшествия
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Виновник смертельного наезда на детей в Керчи приговорен к шести годам и четырем месяцам заключения. Как уточнили в прокуратуре Крыма, он уже был лишен водительских прав, но повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, нарушив правила движения, сбил двоих детей и скрылся с места аварии."В суде установлено, что 18 января 2023 года водитель автомобиля BMW, будучи лишенным водительских прав, не справился с управлением, совершил наезд на декоративную арку, находящуюся на территории одного из скверов в районе ул. Генерала Петрова, а также на двух малолетних 2014 и 2015 годов рождения", - напомнили в надзорном ведомстве. Один из пострадавших несовершеннолетних впоследствии скончался в больнице от полученных травм. По данным Крымского Следкома, суд приговорил 41-летнего виновника ДТП к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А после освобождения он будет лишен права управления транспортными средствами еще на 2,5 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под судСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший
https://crimea.ria.ru/20230404/v-krymu-sbivshemu-dvoikh-detey-voditelyu-grozit-do-12-let-za-smert-rebenka-1127965754.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крым, керчь, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, общество, новости крыма
Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП

В Керчи водитель получил шесть лет колонии-поселения за пьяную езду и гибель ребенка в ДТП

13:29 08.06.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Виновник смертельного наезда на детей в Керчи приговорен к шести годам и четырем месяцам заключения.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, он уже был лишен водительских прав, но повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, нарушив правила движения, сбил двоих детей и скрылся с места аварии.
"В суде установлено, что 18 января 2023 года водитель автомобиля BMW, будучи лишенным водительских прав, не справился с управлением, совершил наезд на декоративную арку, находящуюся на территории одного из скверов в районе ул. Генерала Петрова, а также на двух малолетних 2014 и 2015 годов рождения", - напомнили в надзорном ведомстве.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
4 апреля, 11:36
В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка
Один из пострадавших несовершеннолетних впоследствии скончался в больнице от полученных травм.
По данным Крымского Следкома, суд приговорил 41-летнего виновника ДТП к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А после освобождения он будет лишен права управления транспортными средствами еще на 2,5 года.
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