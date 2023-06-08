https://crimea.ria.ru/20230608/shest-let-za-gibel-rebenka-v-kerchi-osudili-vinovnika-rezonansnogo-dtp-1129262808.html

Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП

Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП

Виновник смертельного наезда на детей в Керчи приговорен к шести годам и четырем месяцам заключения. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:29

2023-06-08T13:29

2023-06-08T13:29

крым

керчь

происшествия

прокуратура республики крым

крымский следком

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Виновник смертельного наезда на детей в Керчи приговорен к шести годам и четырем месяцам заключения. Как уточнили в прокуратуре Крыма, он уже был лишен водительских прав, но повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, нарушив правила движения, сбил двоих детей и скрылся с места аварии."В суде установлено, что 18 января 2023 года водитель автомобиля BMW, будучи лишенным водительских прав, не справился с управлением, совершил наезд на декоративную арку, находящуюся на территории одного из скверов в районе ул. Генерала Петрова, а также на двух малолетних 2014 и 2015 годов рождения", - напомнили в надзорном ведомстве. Один из пострадавших несовершеннолетних впоследствии скончался в больнице от полученных травм. По данным Крымского Следкома, суд приговорил 41-летнего виновника ДТП к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А после освобождения он будет лишен права управления транспортными средствами еще на 2,5 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под судСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший

https://crimea.ria.ru/20230404/v-krymu-sbivshemu-dvoikh-detey-voditelyu-grozit-do-12-let-za-smert-rebenka-1127965754.html

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, общество, новости крыма